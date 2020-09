La Nouvelle Eco : La concession de camping-cars Agest

Philippe Agest est le gérant de la société Agest, une concession de camping-cars présente notamment à Bizanos (64) et Odos (65). L’entreprise vend des véhicules, des accessoires et s’occupe aussi de l’entretien. Le confinement a été une source d’inquiétudes alors que le déconfinement était plutôt placé sous le signe du soulagement. En effet, les touristes ont privilégié des vacances « retour à la nature » et ont donc choisi le camping-car. Philippe Agest note aussi une hausse des ventes des fourgons et des vans qui ont séduit un nouveau public, celui des quarantenaires.

Des innovations pour poursuivre l’activité malgré l’épidémie

Chez Agest, le masque est évidemment obligatoire, les véhicules sont désinfectés après les visites de potentiels acheteurs. Le système des livraisons a aussi été modifié. Pour éviter de s’entasser dans un camping-car, un système de vidéos a été créé. Un membre de l’équipe d’Agest enregistre une sorte de « visite» du véhicule pour expliquer au client le fonctionnement de son véhicule. Une vidéo que l’acheteur pourra évidemment garder en cas de trou de mémoire.