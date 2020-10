"La Nouvelle Eco" : la concession Le Mans Moto à Ruaudin réalise de bons chiffres malgré le confinement

5.000 spectateurs sont attendus ce dimanche sur le circuit du Bugatti pour le grand prix de France moto au Mans. Avec le confinement, ça fait plusieurs mois que les tribunes du circuit du Mans n'ont pas accueilli de public. Alors, est-ce que le retour des fans de sports mécaniques vont doper les ventes de 2 roues ?

Ce week-end, ce n'est pas forcément le meilleur pour Olivier Joubert, le responsable de Le Mans Moto à Ruaudin mais, le bilan est très positif depuis la fin du confinement.

"Nous avons été très surpris de l'envol des ventes juste après le déconfinement. Nous avons également réalisé un bel été. Avec la rentrée, et les premiers jours de mauvais temps cette reprise s'essouffle un peu mais nous avons réalisé un bon chiffre. Nous avons pu récupérer les semaines de fermeture et globalement, nous devrions réaliser à peu près le même chiffre que l'année dernière.

Des modèles plus puissants et plus sûr en terme de sécurité

"Globalement, les tendances sur les ventes vont vers des modèles plus puissants" rajoute Olivier Joubert, le responsable de Le Mans Moto à Ruaudin. "Les clients apprécient aussi les éléments de sécurité qui arrivent de plus en plus sur les nouveaux modèles".

La concession de Le Mans Moto - @lemansmoto

Le Mans Moto est une concession de près de 2.000 m2 à Ruaudin. Le site emploie 28 personnes.

