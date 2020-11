La nouvelle éco : la conciergerie d'entreprise Smile au service des commerces de Pontivy

Un site marchand, professionnel, et gratuit pour vendre leurs produits en ligne. Voilà ce dont bénéficient depuis le reconfinement les commerçants de Pontivy (Morbihan). La conciergerie d'entreprise "Smile", fondée en janvier dernier par Anne-Sophie Rejeb et Vanessa Youaabed, a mis sa plateforme à leur disposition.

Une démarche solidaire et spontanée, détaille Anne-Sophie Rejeb. "Avec le confinement et le ralentissement de notre activité, on s'est retrouvées avec un site Internet fonctionnel mais en sommeil. On s'est demandé ce qu'on pouvait en faire" se souvient-elle.

La mairie et les unions commerçantes séduites

Elles ont alors l'idée de l'ouvrir gratuitement aux commerçants, pour les aider à se mettre à la vente en ligne. En effet, "beaucoup n'ont pas les moyens ou les compétences pour monter un site Internet", constate Anne-Sophie Rejeb.

On leur propose aussi de mettre les articles en ligne, car beaucoup ne savent pas le faire.

Très vite, l'idée séduit les trois unions commerçantes de Pontivy, qui adhèrent au projet. "C'est d'ailleurs la première fois qu'elles travaillent ensemble", se réjouit Anne-Sophie Rejeb. La mairie de Pontivy met aussi sa marque déposée "J'achète pontivyen" et son site éponyme au service de la conciergerie. "Leur site renvoie désormais vers le nôtre", souligne Anne-Sophie Rejeb.

Vingt-et-un magasins pontivyens sont déjà inscrits, et proposent jusqu'à dix articles chacun sur le site de la conciergerie.

Une collecte possible sept jours sur sept

Les retraits se font tous au même endroit. "Les magasins alternent pour se constituer point de collecte. Cela permet une plage d'ouverture très large : sept jours sur sept de 7 heures à 20 heures", détaille Anne-Sophie Rejeb.

Un service gratuit "pour soutenir l'économie locale" et se faire connaître auprès de ces commerces, "qui sont de potentiels clients à l'avenir". La démarche vise aussi à mettre en avant le territoire : "On montre que de bonnes choses se font en Centre-Bretagne", conclut Anne-Sophie Rejeb.