La nouvelle éco : la conciergerie La Minut'rit veut faciliter la vie des salariés

Sylvie Martel, vous êtes la gérante de la conciergerie La Minut'rit à Saint-Étienne. Concrètement, je suis salarié d'une entreprise, je veux me concentrer sur mon travail. Quel services pouvez vous me proposer ?

On propose des services et des biens locaux livrés sur le lieu de travail. Nous travaillons avec des partenaires de notre département et de nos villes. Ce sont des services autour de l'alimentation, de l'habillement, de la voiture, des enfants. Tout ce qui permet de gagner du temps et du pouvoir d'achat, de libérer l'esprit des collaborateurs dans les entreprises.

C'est du service aux particuliers ou ce ne sont que des contrats avec des entreprises pour lesquelles vous vous rendez disponible ?

Ce sont des abonnements avec les entreprises pour améliorer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée. On rend aussi des services à l'entreprise elle même puisqu'on peut organiser des événements.

Qu'a changé la crise sanitaire dans votre activité, alors, on le disait, que la vie en entreprise et le rapport au travail ont beaucoup évolué en quelques mois ?

Nous avons été obligés de nous adapter, de nous réinventer. Nous avons proposé des webinaires (NDLR : seminaires sur le web) pour parler au salariés d'organisation du télétravail, de sophrologie, de détente avec les enfants à la maison. On a donc beaucoup travaillé avec nos clients sur cette relation avec nos clients.