La nouvelle éco : la confiserie des Hautes-Vosges se met aux bonbons sans sucre

De nombreux clients les attendaient, notamment les diabétiques ou ceux qui font attention à leur ligne. La confiserie des Hautes-Vosges, à Plainfaing, propose désormais des bonbons sans sucre à ses clients. "Ça fait déjà une paire d’années qu’on réfléchit à faire des petits bonbons sans sucre parce qu’on a une clientèle qui nous le demande. Et puis, lorsqu’on était confinés, on a eu beaucoup de temps pour peaufiner nos projets qui étaient en suspens. On a donc travaillé pendant toute cette période sur les bonbons sans sucre", dit Fabienne Picard, la PDG de la confiserie des Hautes-Vosges.

On voulait vraiment pouvoir garder la fabrication artisanale

Les bonbons sans sucre gardent leurs arômes natures, avec l'incontournable à l'eucalyptus, notamment. Mais la confiserie a du se creuser les méninges pour trouver la bonne recette. "Pour faire des bonbons, notre matière première c’est le sucre. Donc si on ne veut pas de sucre, il faut remplacer le sucre par un ingrédient et c’était-là qu’il y avait débat. Quel ingrédient, quel édulcorant peut-on prendre pour pouvoir faire nos bonbons sans sucre ?", explique Fabienne Picard.

Finalement, la confiserie des Hautes-Vosges a choisi l’isomalt pour remplacer le sucre. "On voulait vraiment pouvoir garder la fabrication artisanale. On voulait pouvoir cuire dans les chaudrons en cuivre et travailler les pâtes à mains nues comme on le fait déjà aujourd’hui sur les bonbons traditionnels. Donc, c’est l’isomalt qui a été choisi, c’est un édulcorant qui vient de la betterave", dit Fabienne Picard.

Un coup de production plus élevé

Qui dit bonbons sans sucre, dit tout de même bonbons caloriques. "Les bonbons sans calorie, ça n’existe pas. Avec ou sans sucre, il y a quand même des calories mais il y en a moins. C’est surtout que pour les diabétiques, le bonbon sans sucre ne fait pas monter le taux de glycémie. Donc c’est plutôt un bonbon qui est destiné aux personnes qui auraient des problèmes de santé", rajoute Fabienne Picard.

Mais qui dit bonbons sans sucre, dit aussi bonbons plus chers. "Indéniablement oui. On n’a pas le choix car l’isomalt coute dix fois plus cher que le sucre. Automatiquement, on ne peut pas avoir le même prix de vente alors que la matière première principale est beaucoup plus chère. Et puis aussi, on fait moins de bonbons sans sucre dans le même temps impartis aux bonbons sucrés, donc on a aussi un coût de production un peu plus élevé", dit Fabienne Picard.