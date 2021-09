La nouvelle éco : la conserverie Meulemans s'associe à une école de commerce pour former ses futurs salariés

La conserverie Meulemans, située en Sarthe à Saint-Jean-des-Echelles, accueille sa première promotion d'étudiants. L'entreprise familiale, spécialisée dans la production de foie gras et la mise en conserve de produits agricoles, va former des commerciaux qu'elle espère ensuite recruter.

L’exploitation Meulemans à Saint-Jean-des-Echelles, près de La Ferté Bernard en Sarthe, se lance dans la formation. Spécialisée dans la production de foie gras et dans la mise en conserve de produits agricoles, la petite entreprise familiale a décidé en effet de former ses futurs commerciaux. Pour cela, elle s'est associée à l'Aforem, une école de commerce, pour proposer une formation en alternance bac+3. Une première promotion de 11 élèves est accueillie une semaine par mois dans le laboratoire de foie gras et à la conserverie explique le dirigeant Louis Meulemans : "L'idée c'est de leur montrer toutes les facettes du métier pour lequel ils travailleront. Ils ne doivent pas connaître que les techniques commerciales mais savoir très concrètement comment est fait un foie gras, comment on fait un produit de qualité, pourquoi nous sommes des artisans. Sans cela, je pense qu'ils seraient incapables de le vendre correctement".

L'objectif de l'exploitation sarthoise est de décrocher grâce à eux de nouveaux points de vente et donc de nouveaux marchés. "C'est aussi entretenir ceux que nous avons", soit environ 70 points de vente dans la grande distribution et des épiceries fines, "et on espère développer de nouvelles façons de commercer, sur internet ou dans des foires et salons où nous n'arrivons pas être présents aujourd'hui car pas assez nombreux".

Développer l'activité conserverie

Mais si Meulemans a besoin de commerciaux, c'est aussi en raison du développement de son activité conserverie. "Le Covid nous a fait un peu changer de métier en travaillant pour plein de petit maraichers et de petits producteurs. Ils ont eu des pertes l'an dernier. Et aujourd'hui ils veulent transformer leurs produits et les vendre autrement". Mais si produire est un métier, distribuer en est un autre. Meulemans leur propose donc de les accompagner dans la commercialisation de leur production.

Avec une centaine de clients à satisfaire, l'entreprise de Saint-Jean-des-Echelles va donc devoir rapidement étoffer son équipe de commerciaux. "Nous proposerons d'embaucher certains étudiants que nous formons. Et en plus de cela nous avons aussi des entreprises intervenantes qui se positionnent dès à présent pour recruter des commerciaux ou des directeurs commerciaux en CDI".

La promotion 2021 - 2022 n'est pas encore complète. Il reste une place disponible pour cette formation en alternance (formation gratuite et versement d'un salaire par Meulemans). Pour candidater, il faut contacter Meulemans ici.