La nouvelle éco : "la consommation des familles sur cette rentrée est très forte" d'après Maped

À quelques jours du retour des enfants à l'école, Antoine Lacroix, le PDG de Maped, l'entreprise de fournitures scolaires basée à Argonay en Haute-Savoie, se réjouit. "La rentrée se passe exceptionnellement bien, 2021 est une rentrée qui s'annonce en croissance, même en forte croissance" détaille le patron.

Malgré la pandémie, l'école à la maison et les cours à distance via un ordinateur, "la consommation est très bonne cette année" pour le leader mondial des fournitures scolaires, et encore plus intéressante sur cette rentrée des classes. "Le versement de la prime de rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques jours et on voit beaucoup de monde dans les magasins, en dépit d'ailleurs du pass sanitaire qui handicape certains gros hypermarchés" remarque Antoine Lacroix. "Mais globalement, on a une rentrée très dynamique, en particulier à la fin du mois juillet et qui a été relativement bien confortée ces derniers jours" détaille-t-il.

Désinflation en France, difficultés à l'étranger

Mais tout n'est pas rose dans le monde des gommes, des règles en pastique et des taille-crayons. "Ce que l'on constate en revanche, c'est une forte baisse des prix" explique Antoine Lacroix, "de plus de 3% cette année et qui était déjà de l'ordre de 1,5% l'année dernière". Pour le PDG de Maped, cette baisse "est fortement liée à la guerre des prix que se livrent les enseignes entre elles". Une désinflation qui ne serait donc pas liée au Covid-19 mais plutôt au jeu concurrentiel.

"On arrive à maintenir l'emploi en Europe, mais on a dû prendre des décisions beaucoup plus difficiles au Mexique, au Brésil, ou encore en Argentine" - Antoine Lacroix, le PDG de Maped

Si en France et en Europe de l'Ouest, "on retrouve des niveaux de reventes sur la rentrée des classes qui sont proches de 2019", ce n'est pas le cas en Amérique Latine ou en Asie qui sont très fortement encore perturbées par le Covid-19. "On arrive à maintenir l'emploi en Europe, mais on a dû prendre des décisions beaucoup plus difficiles au Mexique, au Brésil, ou encore en Argentine, en attendant de retrouver un business normal" annonce le PDG de Maped. Pour le patron de l'entreprise de fournitures scolaires, il faudra encore attendre "deux à trois ans" avant de retrouver une situation économique favorable sur ces deux continents.