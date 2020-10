La nouvelle éco : la consommation internet en forte hausse dans les Pyrénées-Orientales

C'est un des secteurs qui profite clairement de la crise liée au Covid-19. Les opérateurs télécoms font face depuis le début de l'année à une augmentation très sensible de la consommation internet. "Le confinement du printemps dernier a entraîné un bouleversement complet des usages en matière de télécommunications" décrit Thierry Alignan, délégué régional Occitanie-Est pour Orange. "Cette mutation se poursuit encore aujourd'hui. Télétravail, cours à distance ou visionnage de films et de séries... Comme les rassemblements publics sont limités, cela favorise tous ces usages. On le voit aussi en ce qui concerne la messagerie ou les conversations en visio. On enregistre une hausse de 30% du trafic internet par rapport au début de l'année et cela augmente encore aujourd'hui".

Plus de temps passé au téléphone

Face à cette demande en hausse, les opérateurs ont dû s'adapter. "On a doublé nos capacités de communications transatlantiques car beaucoup de sites internet sont aux Etats-Unis. Il a fallu aussi accélérer le déploiement du réseau 4G pour pouvoir absorber le trafic". Le temps passé au téléphone est également en forte hausse. "La voix a été multipliée par deux depuis le confinement alors qu'auparavant la tendance était à la baisse" confirme Thierry Alignan.

C'est dans ce contexte que la 5G sera déployée à partir de l'année prochaine dans la région. "Après le dernier tour d'enchères prévu fin octobre, on va pourvoir déployer le réseau et les antennes. En 2021 les principales villes du Languedoc-Roussillon seront couvertes".