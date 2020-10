La nouvelle éco : La cordonnerie artisanale à Quimper surmonte la crise

A Quimper, le patron de la cordonnerie artisanale Jean Claude Duranceau l'avoue, la rentrée se passe plutôt bien : "Finalement on pensait que ça allait être un peu catastrophique mais non le temps est avec nous. Pour les cordonniers il faut qu'il pleuve. Les clients sont présents malgré le virus, ils viennent nous voir et c'est déjà très très bien."

Deux mois de pertes de chiffres d'affaires

La crise, le confinement, il les a vécus comme de nombreux commerçants, de plein fouet : "Ça a été difficile parce que du jour au lendemain on vous fait fermer votre commerce, vous êtes indépendant et vous travaillez à votre compte donc il y a des charges. Un moment donné on prend sur soi et on se dit qu'on va ré-attaquer."

La fermeture a forcément des conséquences économiques pour Jean-Claude Duranceau : "C'est deux mois de pertes de chiffres d'affaires et on les rattrapera pas. Il y a les charges qui continuent donc quand on rattaque au mois de mai on se dit qu'il faut durer sur la longueur. _Heureusement les clients sont présents._"

Une tendance où les gens veulent conserver et ne pas jeter

Le soutien des clients touche évidemment ce cordonnier : _"_En tant de crise ils pensent peut-être encore plus à nous, déjà avant ils nous soutenaient. Ils tiennent à nous et ça nous fait travailler, c'est très encourageant. Il y a une tendance où les gens veulent conserver et ne pas jeter."

Ce cordonnier a quitté Paris pour venir s'installer à Quimper il y a maintenant trois ans et il ne regrette pour rien au monde son choix de venir s'installer en Bretagne.