La nouvelle éco : La Coursive change son modèle d'abonnement et attend ses spectateurs

La Nouvelle éco, notre chronique quotidienne sur les entreprises par temps de coronavirus, s'intéresse à La Coursive. La scène nationale de La Rochelle en Charente-Maritime présente cette semaine sa programmation pour la saison. La Coursive va bien économiquement grâce aux partenaires institutionnels qui sont restés présents pendant le confinement et aux nombreux spectateurs n'ont pas demandé le remboursement des spectacles annulés. 40 % du budget du théâtre vient de la vente des places, la direction souhaite donc le retour des spectateurs, anciens ou arrivants. Vont-ils revenir ?

Une double incertitude

La question se pose pour deux raisons. D'abord à cause de la crise sanitaire, et puis aussi avec un changement du modèle d'abonnement. Estimer la fréquentation, ça va être très difficile pour Franck Baker, le directeur de La Coursive. "Tout ça chamboule un certain nombre d'habitudes et perturbe, ce que je peux comprendre, certains de nos spectateurs", explique-t-il. Il reste cependant confiant quand il voit que presque autant de monde vient assister à la présentation de la saison.

Un effort de simplification

Pour les abonnements, l'objectif de Franck Becker, c'est de les simplifier. Avant, il y avait trois formules, mais une vingtaine de sous-formules. Maintenant, il faut choisir des groupes de quatre spectacles. Cela s'appelle des carrés. Cette nouvelle manière de s'abonner doit permettre à plus de monde d'accéder à La Coursive. "L'intérêt de cette politique cette politique, c'est qu'elle nous permet de proposer des tarifs adaptés à des publics plus défavorisés et de proposer aussi maintenant un abonnement aux familles", assure Franck Becker.

Si la formule d'abonnement est nouvelle, au niveau du prix, pour Franck Becker, ça n'a presque pas changé. "Pour tous les abonnés, qui constituent deux tiers des abonnés de La Coursive, qui sont autour de 4 ou de 7 spectacles, l'équivalent d'un carré ou deux carrés, nous amène à peu près au même tarif", souligne-t-il. Par contre si on dépasse les douze spectacles, c'est effectivement plus cher qu'avant.

Attirer un nouveau public

L'équation de Franck Becker, c'est de réussir à diversifier les publics. Mais avec seulement 100.000 places de spectacles proposées sur une saison. Franck Becker poursuit : "pour essayer d'ouvrir cette maison à d'autres spectateurs, l'idée, c'est de trouver un moyen de les _faire partager cette jauge disponible : en agissant le plus subtilement possible sur la tarification_." Il ne veut pas "freiner l'appétit, l'enthousiasme des spectateurs les plus fidèles, mais en même temps de trouver de quoi ouvrir aussi la porte à d'autres spectateurs."

Dernière nouveauté : pour s'abonner, il faut maintenant passer par Internet. On peut toujours quand même venir en personne, mais il faut d'abord prendre rendez vous en ligne.