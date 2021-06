La Nouvelle éco : la Coutellerie Nontronnaise sort le Dalva, un couteau de luxe 100% Périgord-Limousin

La Coutellerie Nontronnaise pour la lame et la fabrication du couteau, les Porcelaines Arquié pour le manche en porcelaine et la cartonnerie historique De Peretti pour l'emballage. Le tout imaginé par Franck Faugère, créateur d'objets de luxe basé à Veyrac. Le couteau Dalva est une production de plusieurs entreprises labélisées Patrimoine Vivant.

L'expression des savoirs faire de la plus vieille région française

"Ce couteau est l'expression des savoirs faire de la plus vieille région française. Avec le kaolin de Saint-Yrieix, les fours des porcelainiers de Limoges, les aciers des lames de Nontron. Des aciers et des lames historiques. Et l'emboitage d'une cartonnerie historique de Saint Junien et qui fait aussi partie du Parc naturel Périgord-Limousin" explique Franck Faugère, ravi de voir le couteau Dalva être bientôt commercialisé après trois ans de travail.

Le couteau Dalva est équipé d'une lame à profil inversé

Un couteau avec une lame bien spécifique. "J'ai créé une lame avec un profil inversé. Un couteau use son tranchant par le frottement avec l'assiette. En créant une lame inversée, le tranchant est continuellement dans le met, principalement dans la viande. Il y a beaucoup moins d'usure du tranchant" fait savoir le créateur d'objets de luxe. Quand au manche en porcelaine, il faut bien sûr éviter de le faire tomber sur certaines surfaces comme du carrelage ou une dalle béton.

Commercialisation imminente

Mais dans le pire des cas, il y a une solution. "Le coutelier qui est maître d'œuvre de l'ensemble du projet assure dans le cadre d'une utilisation normale de l'objet, le remplacement du manche" assure Franck Faugère. Un couteau vendu 135 euros l'unité ou 800 euros les 6. Un produit disponible à partir de la fin juin ou de début juillet dans différents points de vente du territoire.

(points de vente : dans les boutiques de la Coutellerie Nontronaise et des porcelaines Ateliers Arquié et dans les restaurants le Relais de Comodoliac à Saint-Junien et la Chapelle Saint-Martin à Nieul).