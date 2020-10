La Nouvelle Eco : à Pau, la crise n'épargne pas les auto-écoles et impacte les examens du permis

Si les auto-écoles ont du mal à affronter cette crise sanitaire et économique, c'est bien à cause des mesures de distanciation sociale. A l'auto-école Torrance à Pau, de l'accueil des candidats pour l'ouverture des dossiers, aux salles de cours et/ou d'examens, en passant par les voitures, les motos et tous les accessoires, le temps de nettoyage et désinfection, impacte toute la chaîne d'apprentissage, jusqu'à l'obtention du permis.

Pour les voitures par exemple, il faut changer les protections de sièges pour chaque élève. Nettoyer, volants, portières, poignées, et plexiglass qui séparent l'avant de l'arrière. Même chose pour la désinfection de tous les accessoires et équipements sur les motos. Le premier impact est celui du coût et le deuxième, un retard qui ne cesse de s'accumuler, pour les dates d'examens.

