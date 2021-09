La nouvelle éco : la crise sanitaire dope l'activité de De Dietrich Process Systems à Semur-en-Auxois

A Semur-en-Auxois (21), De Dietrich Process Systems connait une période très encourageante grâce à la crise sanitaire. Son chiffre d'affaire est en augmentation, le site bénéficie aussi de 800 000 euros dans le cadre du plan France Relance et ouvre un bureau ce mardi 1er septembre à Dijon.

La société De Dietrich Process Systems Semur emploie soixante dix salariés et envisage d'en recruter une dizaine de plus dans un très proche avenir. Et c'est un peu grâce à la crise sanitaire. De Dietrich Process Systems réalise en effet des machines qui servent aux laboratoires pharmaceutiques pour produire les principes actifs utilisés dans les médicaments. Son directeur, Jérôme Poupon voit l'avenir avec optimisme.

Vous ouvrez ce mercredi 1er septembre un bureau à Dijon à côté de la maison de l'innovation. Pourquoi ?

Nous ouvrons ce bureau parce que ces dernières années, nous avons rencontré des difficultés pour recruter. Nous avons pas mal de candidats du bassin dijonnais, mais qui ne sont pas prêts à venir s'installer à Semur-en-Auxois. Notre idée, c'est donc de venir au contact de ces candidats et de leur permettre de travailler sur place, quand cela est possible. Nous privilégions les recrutements locaux pour garder les employés à long terme.

De Dietrich Process Systems Semur vient de bénéficier d'une enveloppe de 800 000 euros dans le cadre du plan "France Relance". A quoi va servir cette somme?

Ca va nous permettre d'accélérer la création d'un centre de recherche et développement dans la filière de la production de médicaments. la création était déjà en cours. Elle s'effectue en trois phases. La première est déjà réalisée, la deuxième débute en ce mois de septembre. L'objectif c'est de démarrer l'activité de ce laboratoire au deuxième semestre 2022. C'est un investissement global de deux millions d'euros et le plan France Relance nous permet d'aller beaucoup plus vite, car à l'origine, nous avions prévu une fin des travaux en 2025.

Ce "tech Lab" va servir à quoi précisément ?

Il va nous permettre d'accompagner nos clients dans les tests à petite échelle, et vérifier que nos machines sont aptes à produire les principes actifs pour l'industrie pharmaceutique. Ce laboratoire doit aussi nous aider à développer nos propres produits, avec une équipe de recherche qui va aussi s'installer dans nos nouveaux bureaux de Dijon.

Votre activité a été dopée par la crise sanitaire, comment ça se traduit en terme de chiffre d'affaires ?

Le chiffre d'affaire se situait à 12 millions d'euros en 2020. On table sur 14 à 15 millions cette année, sachant que les répercussions se font plutôt à long terme, car la fabrication des machines prend tout de même du temps. Nous avons un carnet de commandes qui est déjà bien plein et nous allons recruter une dizaine de personnes.