La nouvelle éco : la crise sanitaire oblige un traiteur Meilleur Ouvrier de France de Nancy à se réinventer

Il compte quatre salariés et se félicite de ne pas avoir dû licencier. Laurent Lalvée, charcutier-traiteur depuis 35 ans, Meilleur Ouvrier de France (MOF) et installé depuis dix ans à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), a perdu 40% de son chiffre d’affaires l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Mais il tient le cap avec une offre renouvelée.

Lui qui travaille habituellement avec les entreprises a dû mettre une croix sur son activité pendant le premier confinement. "Tous les événements dans les entreprises ont été arrêtés puis après, au lieu d'avoir des réunions à 15-20 personnes, ils ne se réunissaient qu'à 4-5 avec le télétravail", explique Laurent Lalvée.

Toute la partie buffet est complètement stoppée aussi puisque c'est quelque chose qu'on partage. Impossible aujourd'hui encore de manger autour d'un buffet

Meilleur mois de décembre depuis 10 ans

Laurent Lalvée a eu recours au chômage partiel et aux aides de l'Etat, "des aides vraiment utiles - on a réussi à licencier personnes - et qui nous ont permis de nous retourner". Comment contrer la crise ? En accentuant les livraisons, en développant la vente sur internet et l'appui des réseaux sociaux. "On s'est battus pour être en première position sur les moteurs de recherche", souligne Laurent Lalvée, "ce qui nous a permis de retrouver un chiffre correct, je dirais, à partir du mois d'octobre."

L'artisan a aussi créé une offre pour les particuliers, les "menus du week-end" livrés à domicile, pour pallier l'absence de restaurants ouverts. "Une offre qui plait", selon Laurent Lalvée. La preuve : avec les fêtes de fin d'année, il a réalisé son meilleur mois de décembre depuis 10 ans !

