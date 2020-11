La Nouvelle Eco: la Croix Rouge Insertion ne chôme pas à Buxerolles

A Buxerolles, près de Poitiers, le magasin a fermé ses portes au public pendant ce nouvel épisode de confinement et plus personne pour errer au milieu des meubles. Un mobilier prêt à faire des heureux, le même mobilier que tout à chacun jette au niveau d'une déchetterie de Grand Poitiers, ou alors des invendus et des fins de stocks de magasins d'ameublement.

Avant-après © Radio France - Vincent Hulin

Durant le premier confinement les poitevins ont beaucoup trié

Quelques heures de réparation par ci, quelques minutes de retape par là et voilà des objets restaurés, recyclés prêts pour une seconde vie, et les projets ne manquent pas comme nous l'explique Joan Frey, est la directrice de l'établissement "C'est vrai qu'avec le confinement on réfléchit déjà à poursuivre nos innovations comme ce tables de salon que nous avons crées. Mais c'est aussi l'occasion de souffler un peu et de rattraper le temps perdu. Nous traitons tout ce que nous avons récupéré dans nos ateliers et il y a de quoi faire. Durant le premier confinement les poitevins ont beaucoup trié, et nous avons récupéré nombre de lits, canapés, bibelots que nous avons restaurés."

A l'entrée de Buxerolles la boutique se prépare déjà au post confinement © Radio France - Vincent Hulin

Les équipes 35 agents en contrats d'insertion et 7 personnels d'encadrement réfléchissent à un système de "click and collect"