La nouvelle éco : la Croix-Rouge relance sa vestiboutique au Mans

Fermée pendant plus de quatre mois à cause du coronavirus, la "vestiboutique" de la Croix-Rouge, située rue de Belfort au Mans, a rouvert ses portes il y a trois semaines. Un soulagement pour les bénéficiaires mais aussi les bénévoles.

Pas de dons ni de ventes pendant plus de quatre mois. La "vestiboutique" de la Croix-Rouge située rue de Belfort au Mans a enfin rouvert ses portes après une fermeture forcée due au coronavirus. Elle peut donc de nouveau accueillir des bénéficiaires ou des particuliers, mais aussi recevoir des dons, stoppés eux aussi pendant le confinement et cet été.

La vestiboutique fonctionne en effet grâce aux dons, de particuliers d'abord mais aussi de magasins qui offrent eux des vêtements neufs. Ensuite, ils sont donnés aux bénéficiaires, envoyés par les services sociaux, qui sont à la rue ou dans des foyers. Mais ils peuvent également être vendus, quelques euros seulement, aux clients puisque la boutique est ouverte à tous.

Un protocole sanitaire mis en place

Si cette réouverture a pris du temps, c'est qu'il "a fallu réorganiser tout le magasin", explique Madeleine, la responsable. "Installer des rubans pour séparer les rayons, déplacer les portants pour laisser plus de place", ajoute-t-elle. Les bénévoles portent évidemment des masques et des gants dès qu'ils touchent les vêtements, et du gel est mis à disposition à l'entrée.

La vestiboutique est ouverte les mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h et le mercredi toute la journée, de 10h à 17h. Elle est située 52, rue de Belfort au Mans.

Elle sera également ouverte exceptionnellement les samedis 19 septembre, 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre.

