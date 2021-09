La nouvelle éco : la culture du chanvre en pleine expansion en Bretagne

L'économie du chanvre recherche des agriculteurs prêts à se lancer dans cette culture. Les débouchés sont de plus en plus nombreux. Reportage avec un agriculteur qui cultive la plante depuis près de 20 ans à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), à quelques jours de la récolte.

Ce sont des plants inhabituels qui se dressent dans des champs aux alentours de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). Dans quelques jours, Michel Blin va récolter ses 5 à 6 hectares de chanvre. Aucun objectif récréatif pour ces plants de cannabis. La variété utilisée ici présente des taux quasi nuls en THC (tétrahydrocannabinol), la substance active de la drogue.

Michel Blin, producteur de chanvre à Chateaubourg (Ille-et-Vilaine), dans l'une de ses parcelles. © Radio France - Evan Lebastard

La récolte des fleurs est d'ailleurs interdite en France. Ce sont les graines et les tiges qui intéressent Michel Blin. Chanvrier depuis plus de 20 ans maintenant, il s'est d'abord lancé par curiosité et pour l'intérêt agronomique de la plante, notamment pour la rotation des cultures.

L'alimentation, la papèterie, l'isolation

Une culture qui n'est pas très compliquée. "C'est facile à semer, ça ne nécessite pas d'intrants et les besoins de la plante sont facile à couvrir", résume l'agriculteur. En revanche la récolte peut s'avérer compliquée. "Il faut un matériel adapté et surtout un savoir faire pour avoir une récolte de qualité."

Mais Michel Blin a finalement trouvé un vrai intérêt financier à cultiver cette plante. "Le produit important c'est d'abord la graine. Bien sûr il y a une récolte de paille, importante pour l'isolation, mais l'équilibre de cette culture repose sur la valorisation de ces graines." Des graines qui serviront à l'alimentation humaine, sous forme d'huile ou de graines décortiquées essentiellement.

Des graines de chanvre, dans la main de Michel Blin, producteur de chanvre à Chateaubourg (Ille-et-Vilaine). © Radio France - Evan Lebastard

La paille elle va servir essentiellement pour la papèterie (des billets de banque par exemple). Mais aussi en isolation ou en plasturgie. Et les débouchés sont de plus en plus nombreux selon l'association des producteurs de chanvre locale, animée par le technicien Guillaume Laizé. "Dans l'Ouest on est passés de 150 hectares cultivés en 2012 à environ 600 en 2020." Et l'objectif est d'atteindre 800 hectares en 2022, "pour répondre à la demande qui augmente."

La production de CBD toujours interdite

L'apparition de nombreuses boutiques de CBD (cannabidiol) partout en France n'est pour autant pas un des nouveaux débouchés pour les producteurs en chanvre. "La réglementation n'a pas encore été clarifiée", explique Guillaume Laizé. Cette substance possèderait notamment des vertus pour la relaxation. Si son commerce a été autorisé par arrêté de la Cour de cassation en juin 2021, la récolte des fleurs nécessaire à cette production n'est pas encore autorisée explicitement en France. Et ce même si les plants utilisés, notamment chez Michel Blin, ne contiennent pas ou très peu de THC, la substance active du cannabis.

L'autre débouché très prometteur pour la France est le textile, notamment porté par des linières. Aujourd'hui l'association des producteurs de chanvre recherche toujours plus d'agriculteurs prêts à se lancer dans la culture du chanvre, pour atteindre cet objectif de 800 hectares et satisfaire la demande.

Michel Blin lui compte prendre sa retraite très prochainement. Au moment d'arrêter sa carrière après deux décennies comme chanvrier, il reconnaît quelques déceptions, "on a fondé tellement d'espoirs dans cette culture, aujourd'hui je trouve que ça avance doucement par rapport aux qualités de la plante." Son fils va reprendre l'exploitation très prochainement, et devrait maintenir la production de chanvre. Avec beaucoup d'autres espoirs de débouchés.