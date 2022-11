La nouvelle éco - La cuverie by Comte Liger-Belair va redonner vie au bourg de Vosne-Romanée

Son nom est incontournable à Vosne-Romanée, puisqu'il est à la tête du domaine familial du Comte Liger-Belair , avec des vins issus de cette prestigieuse appellation. Aujourd'hui, Louis Michel Liger Belair se lance avec son épouse, dans une autre aventure. Leur projet ? Redonner vie au coeur du village de Vosne-Romanée en ouvrant en cette mi-novembre, la Cuverie by Comte Liger-Belair. On y trouvera des produits locaux, un café, de très bons vins, des hébergements et même une vraie agence postale. Entretien avec Louis Michel Liger-Belair, très attaché à son village et ses habitants.

Vous achevez tout juste la rénovation d'une ancienne maison de vigneron de Vosne-Romanée. Qu'allez vous y proposer exactement ?

C'est à la fois une épicerie bio et locale, c'est un café avec une licence IV. C'est aussi une agence de La Poste puisqu'on reprend le bureau de poste qui avait fermé au mois de mars dernier dans le cœur du village. C'est également un bar à vins avec trois approches différentes. Tous les producteurs de Vosne-Romanée qu'il soit négociant ou vigneron pourra être sur la carte des vins. La deuxième partie de la carte des vins va proposer uniquement des producteurs de Bourgogne, dont les domaines sont certifiés en agriculture biologique et la troisième partie de cette carte des vins sera consacrée au reste de la France, avec uniquement des domaines qui sont certifiés en agriculture biodynamique. Et puis, en plus de ça, on greffe aussi là dessus une petite offre d'hébergement avec quatre chambres qui n'ouvriront qu'au mois de mars prochain.

Vous êtes déjà à la tête d'un beau domaine familial. Pourquoi vous lancez-vous dans cette nouvelle aventure ?

Ma famille s'est installée ici en 1815, ça fait donc un peu plus de 200 ans. Et ça fait 200 ans que nous servons le village et nous nous servons du village, dans un sens comme dans l'autre. Nous avons profité à l'appellation Vosne-Romanée et l'appellation nous a profité aussi. Je trouvais que ce n'était pas illogique de rendre au village ce qu'on avait pu obtenir depuis longtemps. C'est un projet de couple. Constance, mon épouse, et moi, qui menons ce projet. Constance, est Parisienne d'origine. Elle est arrivée ici il y a 23 ans et c'est vrai qu'il y a 23 ans, il n'y avait quasiment plus rien à Vosne. Et très tôt, elle a dit à mon père, qui était lui officier, qu'elle serait un jour le taulier du village. Elle ne sera la taulière, mais il y a vraiment une volonté de pouvoir créer un lieu qui puisse rendre service à tout le monde.

Vosne-Romanée, c'est un nom qui résonne à l'international. Ça veut dire que malgré cette renommée, le village est victime d'une certaine désertification ?

Oui, on est dans un cadre d'une désertification, comme à peu près partout dans le reste de la France. Mais on a beaucoup, beaucoup de passage puisque Vosne a effectivement une très grande renommée dans le monde entier et on a des gens qui ont fait 100, 600 ou 6000 kilomètres pour venir à Vosne. Et je trouvais triste que quelqu'un qui a fait 6000 kilomètres ou même 100 kilomètres ne puisse pas venir à Vosne et boire facilement un verre de Vosne-Romanée à Vosne-Romanée.

Vous vous donnez combien de temps pour rentabiliser financièrement cet investissement?

Il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer. Ceci étant, c'est important de continuer à promouvoir l'appellation Vosne-Romanée. Je ne vais pas gagner de l'argent en vendant des carottes ou des salades ou en vendant des timbres poste. J'en gagnerai en vendant du vin. Mais je me suis engagé à ce que ce soient les vignerons qui gagnent plus que nous. C'est la partie "bar à vin" qui va être, nous le savons, rentable. Est ce qu'on sera rentable à quinze ou 20 ans? Je ne sais pas. Mais finalement, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour mon domaine et aussi pour Vosne-Romanée. Et donc ça, ça n'est pas quantifiable.

Un dessin 3D de la Cuverie by Comte Liger-Belair - Cuverie by Comte Liger-Belair

Un lieu de commerce bio et local, de convivialité et de service public

Ce projet a bénéficié de fonds de la Région et de la mairie de Vosne-Romanée pour revitaliser le centre bourg, mais aussi de la Poste qui va y implanter une agence quelques mois après avoir fermé la précédente.

"On s'adresse à la population locale puisqu'on crée une épicerie bio et locale. 80 % des produits qui seront dans son épicerie seront soit bio, soit locaux. Ça, c'est vraiment l'ADN principal de ce lieu. C'est aussi un café pour que les gens puissent se retrouver facilement et aussi faire un brassage entre les gens du village qui vont venir prendre un café ou une limonade ou un verre de vin et les touristes qui viendront et qui verront qu'il y a une vie dans ce village là puisqu'il y aura une activité qui sera locale. Et puis, on a aussi cette notion de poste. C'est du service public. On est aidé là dessus par la mairie et par la Poste puisqu'on devient une véritable agence postale. La Poste salarie un employé pour à peu près un mi temps par semaine pour pouvoir assurer ce service. Donc c'est une mise en place d'une dimension de service public qu'on veut aussi avoir et qui est importante ici" explique Louis Michel Liger-Belair.

L'ouverture est prévue le 14 ou 15 novembre, mais une découverte des lieux sera proposée à l'occasion de ce 11 novembre aux habitants.