"La nouvelle éco" : la Distillerie des Menhirs de Plomelin souhaite se développer partout en France

Depuis près de 35 ans, la Distillerie des Menhirs à Plomelin dans le sud Finistère fabrique du cidre, du pommeau, du lambig et le whisky EDDU, le seul à base de blé noir uniquement.

Le confinement aurait pu être dramatique pour l'entreprise familiale de douze salariés avec une perte de 70% du chiffre d'affaire au printemps. "On a accusé le coup, après on s'est dit que c'est pour tout le monde pareil et vient après le temps des questions. On n'a aucune certitude, on n'a pas de vision sur l'avenir, même aujourd'hui !"explique Loig Le Lay, l'un des dirigeants de la Distillerie des Menhirs avec ses frères Erwan et Kévin.

Cet été en Bretagne, ça a plutôt très bien marché," Loig Le Lay

"Avec tous les collègues, brasseurs, distillateurs mais aussi avec les clients, cavistes, restaurateurs, épiceries, grande distribution, on a beaucoup échangé. On avait tous fait des prévisions avec sur le mois de juin, une reprise assez douce et des mois de juillet et août bien en-dessus de ce que l'on avait fait en 2019. Mine de rien, il y a eu du monde en Bretagne, ça a plutôt très bien marché. On est vraiment très content", se rassure Loig Le Lay.

Même s'il tempère : "Forcément on a beaucoup perdu sur les mois de mars/avril/mai, on a récupéré une petite partie sur les mois de juillet/août. On n’a pas tout récupéré car généralement ce que l’on a perdu, on ne le récupère pas mais quand même on est très satisfait."

Ça fait longtemps qu’à la distillerie on ne s’était pas bougé autant que ça !" Loig Le Lay

Pour s'en sortir, malgré la crise sanitaire et économique, à la Distillerie des Menhirs "on n’a pas ménagé notre peine. On a mieux accueilli les visiteurs, on a fait plus de visites, plus de dégustations..." Et pour Loig Le Lay et ses frères, les projets abondent en cette rentrée. "Ça fait longtemps qu’à la distillerie on ne s’était pas bougé autant que ça ! On va changer d'identité visuelle sur nos produits cavistes donc on change nos bouteilles, on change également de recette, on a profité du confinement pour changer notre site internet. On va aussi sortir une nouveauté en octobre."

Avec également un autre objectif pour l'entreprise finistérienne, l'export. "On souhaite s'implanter un peu plus hors Bretagne, c'est pour ça qu'on a embauché une ambassadrice de marque qui va faire le tour de la France et représenter la marque EDDU."

