La nouvelle éco : la Ferme de la Ruchotte, un concept primé

Frédéric Ménager et sa Ferme de la Ruchotte à Bligny-sur-Ouche (Côte- d'Or) ont reçu le "Prix de l'authenticité et de l'artisanat", décerné en janvier 2021 par l'algorithme "La Liste". Un succès pour un concept : la ferme-auberge. Interview.

Malgré la fermeture des restaurants qui dure à cause de la crise sanitaire, un restaurateur de Côte-d'Or a été primé en ce mois de janvier 2021. Il s'agit de Frédéric Ménager, de la Ferme de la Ruchotte, à Bligny-sur-Ouche. Il a reçu le "Prix de l'authenticité et de l'artisanat" décerné par l'algorithme "La Liste", qui compile des "milliers de publications presse, des centaines de guides et des millions d’avis en ligne".

Réécoutez l'interview de Frédéric Ménager

"Je pense que c'est des années de travail, avec mes animaux, avec mes clients, je n'ai jamais changé ce que j'ai fait, explique Frédéric Ménager. Je travaille beaucoup avec les locaux et les circuits courts. On fait des volailles et on fait nos légumes nous-mêmes". Ce prix récompense aussi le concept à la mode de "ferme-auberge", en vogue à l'été 2020, à cette époque bénie où les restaurateurs pouvaient être ouverts. "Ce qui est assez drôle, c'est que quand je me suis installé, on m'a dit 'ça ne marchera jamais', et en fait c'est tout le contraire qui se passe", se satisfait Frédéric Ménager.