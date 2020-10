La Nouvelle Eco : la ferme des Louvières lance une cagnotte pour racheter du matériel

Véronique Saudemont de la ferme des Louvières, à Saint-Julien (Côte-d'Or) a lancé une cagnotte en ligne pour racheter du matériel, et continuer à produire sa propre charcuterie. Le matériel a servi pendant 15 ans avec un pic d'activité pendant le confinement, où la ferme a plus vendu que d'habitude.

Deux machines trônent dans l'arrière-cuisine du point de vente de la ferme des Louvières, à Saint-Julien (Côte-d'Or). "On a notamment un four à étuve, c'est ce qui sert à cuire le jambon blanc", explique Véronique Saudemont, gérante de la ferme. Ils servent depuis 15 ans et "commencent à se faire vieux", de l'aveu de la gérante."

C'est la raison pour laquelle, elle a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour racheter deux nouvelles machines. Il lui faut 6.000 euros, mais 4.000 seraient suffisant, selon elle, pour racheter un four d'assez bonne qualité afin de faire perdurer les saucisses et les jambons de la ferme des Louvières.

Plus d'activité que le reste de l'année pendant le confinement

En plus de l'âge des machines, Véronique Saudemont lance cette cagnotte après un confinement sans beaucoup de repos. "On a connu une hausse d'activité de près de 30% entre mars et mai." Une aubaine pour la ferme qui a vu le nombre de clients augmenter, tout comme les livraisons des produits. Ils sont expédiés jusqu'en Haute-Saône, en Haute-Marne, et à Nuits-Saint-Georges.

Même si la ferme a connu un coup de moins bien le mois dernier, les clients reviennent progressivement depuis le début du mois d'octobre. "J'ai l'impression que les habitants du village veulent consommer plus local", analyse Véronique Saudemont.