La nouvelle éco : la fermeture des bars à minuit est une catastrophe pour les patrons

Depuis dimanche, les deux départements corses sont classés en zone rouge, en zone de circulation active de la COVID 19. La Préfecture a décidé de prendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus avec la fermeture des bars à minuit dans toute la Corse. Une décision difficile à accepter pour Richard Cristofini, le patron du bar la Rhumerie à Bastia : "On ne s'y attendait pas et on espérait qu'il n'y ait pas de décision pareille. C'est vraiment un coup dur pour les bars de Bastia." Surtout que son bar fonctionne surtout très bien en fin de soirée : "Notre chiffre d'affaire se fait entre minuit et deux heures du matin, on est une rhumerie, un concept qui sort de l'ordinaire, une découverte de rhum, de vieux rhum, de cocktails et de bouteilles de planteurs et de shooters. Ce sont des consommations qui ne se prennent pas à l'apéritif, on est considéré comme une avant-boite donc on travaille à partir de 23 heures." Alors cette fermeture à minuit risque d'être catastrophique pour son établissement : "Je suis limite à fermer définitivement parce que travailler une heure cela ne vaut pas le coup. Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont prendre notre relais comme les restaurants qui eux ne ferment pas."

Sur le port de Bastia, le patron du bar Mise au Verre Félix Cimignani est aussi désespéré de la situation : "Est-ce que la clientèle va s'habituer à venir deux heures avant pour faire l'apéro? Ça va être très dur, je vais perdre ma clientèle de 30-40-50 ans qui vient boire un coup , après avoir mangé qui vient prendre une bouteille de champagne. Ça va être un manque à gagner. Même dans les Bouches du Rhône, ils ferment à minuit et demi, pour nous cette demi-heure est déjà énorme. Je pense que l'on va perdre 40% de notre chiffre d'affaire."