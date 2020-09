La nouvelle éco : la filière fromages recrute en Haute-Savoie

Véronique Drouet, la directrice de l'Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes à La-Roche-sur-Foron, présente une formation créée cette rentrée en collaboration et à la demande des grands fabriquants de fromage de Haute-Savoie, qui peinent à recruter leur main d'oeuvre.

La demande émane de cinq entreprises de Haute-Savoie : la CAPT La Fruitière d'Arbusigny, les fromageries Chabert, Entremont, Pochat et fils et Schmidhauser. Celles-ci ont besoin de main d'oeuvre, et peinent à trouver des aides-fromagers. Cette rentrée, les entreprises collaborent et se mobilisent avec notamment Pôle Emploi, les Missions Locales ou encore la Région, pour financer à 100% une formation aux demandeurs d'emploi intéressés par le métier, autour de l'Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes à La Roche-sur-Foron. Vingt postes sont proposés cette fois-ci. Une information collective est proposée ce mardi par Pôle Emploi. Si vous êtes intéressés, les renseignements ici.

La formation est accessible à tous les demandeurs d'emploi ; elle comprend sept semaines de cours à l'ENILV, et trois semaines en entreprise.