La nouvelle éco : "la filière jouets est en danger" selon le gérant des magasins JouéClub alsaciens

"La filière jouets est en danger", c'est le message d'Olivier Ruyer qui gère les trois magasins JouéClub alsaciens. Considérés comme des commerces non essentiels, tous les magasins de jouets sont actuellement fermés en France. Alors que la période de l'avent est très importante dans cette branche. "Nous faisons 60% de notre activité à Noël. Notre société souffre, nos clients paniquent, les enfants sont tristes", constate Olivier Royer.

Le click and collect ne suffit pas

Le click and collect fonctionne très bien note le gérant des JouéClubs alsaciens. "Mais nous faisons seulement 25% de l'activité qu'on fait d'habitude. Avec 60% des équipes et 100% des loyers, le bilan économique est moyen." Les magasins alsaciens, à Vendenheim, Haguenau et Schweighouse-sur-Moder emploient 23 personnes. Ainsi que 17 saisonniers recrutés pour novembre et décembre.

Les responsables des magasins de jouets attendent maintenant une éventuelle réouverture début décembre. Même avec un protocole sanitaire renforcé. "La force des magasins, c'est la possibilité de s'adapter, on trouvera des idées et des moyens."

