La Nouvelle éco : La fin du télétravail imposé, un soulagement pour les restaurateurs

Depuis mercredi, fini le télétravail imposé aux entreprises qui le pouvaient. S'il reste conseillé, sa fin signifie le retour de nombreux salariés sur leur lieu de travail, et dans les restaurants, brasseries, friteries et autres sandwicheries à la pause de midi. Une bonne nouvelle pour les restaurateurs, dont le mois de janvier a été sérieusement entamé par cette mesure.

Une activité moindre et plus irrégulière

Pour Christine Jaskula, gérante de la friterie Nicolas à Amiens, c'est un soulagement : "Il y avait bien longtemps mais aujourd'hui nous faisons salle pleine. Ca fait du bien de retrouver tout le monde ! C'était clairsemé ces jours-ci, on a eu un mois de janvier compliqué..."

A quelques pas, le restaurant de Valentin Rique n'a pas encore retrouvé sa pleine activité. Le télétravail a surtout rendu les services du midi très irréguliers. "C'est quelques fois la moitié des clients le midi qui n'étaient pas là. Ils pouvaient être là le mardi, pas le mercredi ni le jeudi, on les revoit le vendredi,... très compliqué à gérer au niveau des stocks."

Une adaptation nécessaire

Il lui a donc fallu s'adapter : "On travaillait en flux tendu, préféraient annoncer que quelque chose n'était plus disponible sur la carte en expliquant que c'est les montagnes russes, plutôt que de jeter. Depuis 16 ans qu'on est là, on pouvait avoir un jeudi qu'était un peu plus fort que les autres jours mais au moins on savait à quoi se fier."

Dans les sandwicheries aussi, le télétravail a pesé, s'ajoutant à l'absence de certains étudiants en période d'examen. Annie Vermeulen aussi, a changé sa méthode : "On ne laissait qu'un seul sandwich en présentation et en faisant le reste à la demande, pour garder la fraicheurs et satisfaire la clientèle un maximum".