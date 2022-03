La Nouvelle éco : la foire de printemps est de retour à Beaucroissant en Isère

Après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, la foire de printemps sera de retour à Beaucroissant les 2 et 3 avril prochain. Sans masques ni pass sanitaire. Un soulagement pour le maire Antoine Reboul et son équipe qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre en préparant l'événement.

Les élus et les partenaires de la mairie pour organiser la foire de printemps de Beaucroissant sont enthousiastes à l'idée de retrouver ce grand événement, annulé jusqu'ici à cause de la pandémie.

France Bleu Isère : Ça y est, vous vous lancez pour de bon dans ce retour de la foire de printemps ?

Antoine Reboul, maire de Beaucroissant : Ah oui, c'est un grand retour il faut bien le dire. C'est un pari au début, puis après, c'est surtout beaucoup de travail. Deux ans d'annulation, c'est quand même considérable. D'abord, ça fait mal au cœur mais également ça fait mal au portefeuille puisque pour nous, ça a été beaucoup de sous d'exposants qu'on n'a pas encaissé et nos finances s'en sont trouvées vraiment en très grande difficulté. Heureusement, on a eu des aides. Aujourd'hui, on redémarre avec l'envie de faire une belle foire de printemps. Ce sera la 51ème édition.

Certes, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore des contraintes qui existent sur plusieurs plans ...

Alors, il y a des contraintes qui se sont levées, fort heureusement, ce sont les contraintes sanitaires. Il y a d'autres contraintes, mais qui pèsent sur l'ensemble de l'économie française. Il y a des professionnels qui ont beaucoup de mal à livrer leur matériel, c'est valable également pour un certain nombre de nos exposants. La grippe aviaire, qui restreint les effectifs de volailles exposés. On va quand même exposer des pigeons, des animaux d'ornement, des animaux de volière. Ce n'est pas simple, mais comme je le disais à un habitant tout à l'heure, "tu sais quand tu re-démarres ta tondeuse au bout de deux ans, forcément, ça se passe pas simplement", c'est un peu ça l'idée.

Cette foire, c'est une tradition. Est-ce que revenir après deux ans, ça donne envie d'impulser quelque chose de nouveau dans cet événement ?

L'envie est là, il n'y a aucun doute mais les aspects de sécurité ont tellement pris le dessus qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à caractériser nos envies, si ce n'est peut-être dans deux ou trois secteurs. Développer le secteur des horticulteurs-pépiniéristes parce que c'est de saison, également la représentation de bovins.

En revanche, on pense très sérieusement à développer plusieurs axes pour les prochaines éditions. L'axe qui est lié à la transition écologique. On a des projets de développer tout ce qui est circuits courts, producteurs locaux en créant des allées qui leur soient dédiées pour qu'ils ne soient pas noyés dans la masse des exposants. Et puis, vous savez que dans le domaine agricole, il y a un problème dans la transmission des exploitations puisqu'on dit que d'ici dix ans, 50% des exploitants auront disparu et seront partis à la retraite.

Une façon pour nous de travailler dans ce domaine en accord avec le ministère de l'Agriculture, c'est de développer la visite de collégiens qui n'avait pas du tout pensé à l'agriculture. Il y a véritablement tout un tas de filières à faire découvrir aux jeunes collégiens et nous, on voudrait être une des plateformes où on peut recevoir ces gens-là. On a besoin d'aide pour le faire, mais on va travailler là-dessus.

_________________________________________________________

