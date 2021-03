La nouvelle éco : la foire des Rameaux annulée de nouveau à Grenoble est une "catastrophe" pour les forains

La Foire des Rameaux, grand rendez-vous festif des grenoblois pour la période de Pâques, est annulée pour la deuxième année consécutive à cause du Covid. Elle devait commencer ce samedi 27 mars et jusqu'au 18 avril. Stéphane Dubief, représentant de la fédération française des forains, devait y tenir un stand de tir. Il est l'invité de la "nouvelle éco" ce vendredi.

Cette annulation, pour la 2e année consécutive, c'est un nouveau coup dur pour vous ?

Oui, c'est plus qu'un coup dur ! C'est un crève-cœur, c'est une catastrophe économique et une catastrophe sociale pour la profession.

Vous avez pu travailler quand même entre mai et novembre, mais ça a été quand même compliqué ?

Oui, on a pu avoir une petite fenêtre où on a pu travailler. On a pu s'installer dans différentes villes de France, mais c'était très compliqué, parce qu'à cause des situations sanitaires différentes de chaque département, les municipalités ont été frileuses à organiser des manifestations. Donc, ça a vraiment été une période où on a pu travailler, mais sous certaines conditions et ça n'a pas été du tout le rendement que nous aurions dû avoir si la situation était normale. Le 16 octobre, nous avons été mis en arrêt et nous attendons du gouvernement une date, une perspective de réouverture, et pour l'instant nous restons sans réponse.

Que représente la profession ? Et est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés en difficulté ?

Il y a environ 30 % de la profession qui est vraiment en danger. Cela représente à peu près 12000 entreprises, puisque nous sommes 35000 entreprises en France et 200 000 emplois. Sur ces 30 %, il y en a plus de la moitié qui est vraiment dans la dernière ligne droite avant le dépôt de bilan.

Et quand vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas sur la route, où êtes-vous et où est-ce que vous pouvez stationner ?

Quand le forain est en repos, et qu'il a un lieu personnel, il est chez lui, il est garé. Et pour ceux qui n'en n'ont pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas, ils essaient de stationner chez des membres de leur famille. Ou bien ce sont les municipalités qui les accueillent et leur permettent de pouvoir stationner avec leurs véhicules, leur matériel, et surtout scolariser les enfants, et pour pouvoir vivre, tout simplement. Puisque c'est très compliqué pour nous quand vous n'avez pas d'adresse fixe, ne serait-ce que scolariser les enfants.

Et vous ne savez pas que jusqu'à quand ? Puisque vous le disiez, vous n'avez aucune date aucune perspective ?

Pour l'instant, non. Nous avons un "chemin de réouverture" avec gestes barrière, des préconisations. Mais sur la date de début de ce schéma, on n'a rien, on n'a pas de réponse.