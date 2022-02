La Nouvelle Eco : La foire du disque revient à Amiens

Ces 5 et 6 février, la foire du disque revient à Amiens. Organisé à Mégacité, l'événement avait été annulé l'an passé pour cause de Covid. Son retour est un grand soulagement pour les organisateurs, dans un contexte ou le vinyle, devenu vintage, revient en force.

Après une édition 2021 annulée par la pandémie, la Foire du Disque fait son retour à Amiens les 5 et 6 février à Mégacité. Une satisfaction pour les organisateurs, d'autant que depuis quelques années, le disque vinyle opère un retour en force, porté par la vague du vintage. Et la pandémie n'y a semble-t-il rien changé : "C'est toujours le cas", confirme Philippe Thiébault, l'un des co-organisateurs. "Il y a toujours une forte demande, et une petite pénurie en plus, les usines ayant du mal à s'approvisionner en matériaux".

Mais ce week-end, pas de pénurie à Amiens, assurent les organisateurs : "Il y aura bien _100 000 disques au moins_, des exposants de Belgique, des Pays-Bas, de partout en France. Donc il y aura beaucoup de choix, dans des genres musicaux différents et à tous les prix". Comme il y a deux ans, un graveur de vinyle sera présent. "Il y aura aussi un espace "flippers", où les gens pourront aller jouer gratuitement, sur les machines qu'ils ont connu dans leur jeunesse, et puis en acheter si ils veulent", complète Philippe Thiébault..