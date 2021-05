La nouvelle éco : la Foulée des Baïnes 2021 aura-t-elle lieu ?

La dernière course organisée par David Le Goff c'était en octobre 2019 : le marathon des Villages, 42 kilomètres de course à pied au Cap Ferret avec 2.500 participants sur la ligne de départ. Depuis, plus rien ! Exit la Foulée des Baïnes le long de la plage en septembre et le semi-marathon de la Presqu'île en novembre.

La mort dans l'âme David Le Goff a annulé toutes les courses et renvoyé à la maison ses 500 bénévoles. Un coup dur pour les sportifs et un coup de massue financer pour l'organisateur de ces événements. En 2020 David Le Goff a obtenu des reports de charges et un prêt garanti par l'Etat et cette année quelques aides supplémentaires lui permettent de gagner du temps mais il attend le feu vert pour redémarrer.

Si tout va bien la prochaine course sera la Foulée des Baïnes en septembre. L'organisateur pourrait annoncer l'ouverture des inscriptions fin juin. En attendant David Le Goff tente de maintenir le lien sportif avec des courses en petits groupes : les rando run de la Presqu'île.

David Le Goff Copier

Infos et inscriptions sur la page Facebook "Les courses de la Presqu'île".