La nouvelle éco : la French Capsule, un magasin où faire sa pause déjeuner à Saint-Jean-de-Védas

Un grand magasin s'est installé en février dans la zone commerciale de Saint-Jean-de-Védas. Il s'agit de la French Capsule, un énorme entrepôt où il est possible d'acheter de la décoration, des vêtements, des livres ou encore des parfums. Mais aussi d'y faire une pause déjeuner car il y a une partie snacking.

Entretien avec le fondateur de la French Capsule : Stéphane Iwanoski.

Quel est le concept de la French Capsule ?

La French Capsule, c'est ce qu'on appelle un concept store. C'est une boutique avec plusieurs univers à l'intérieur. Notre concept, ça a été de regrouper à la fois une partie de restauration, de snacking, avec des Poke Ball, des salades. Mais en même temps, à l'intérieur, quand on n'est pas en mode restauration entre 12 h et 14 h c'est un magasin normal.

Vous pouvez faire du shopping, vous pouvez acheter des vêtements, des objets, de la décoration. Vous pouvez même acheter des livres. C'est vraiment un espace ou vous retrouvez beaucoup d'univers mélangés.

Qu'est-ce qu'on peut acheter dans ce magasin ?

On a pensé le magasin comme un magazine. On l'a découpé en cinq rubriques, qu'on a appelé cinq capsules.

Vous avez la capsule "style" qui va regrouper tout ce qui est vêtements, accessoires de la personne. Ensuite, vous avez une capsule "bien-être" où il y a par exemple la parfumerie. Avec des parfums, des bougies, des senteurs et des compléments alimentaires.

Vous avez une capsule qui est assez importante qu'on a dénommée "Life Style." Il y a énormément de choses, notamment la papeterie. On a des beaux livres de déco. On a des comics, des livre sur l'architecture, sur la photographie aux éditions Taschen. On a de la décoration, on fait notamment toutes les petites "skyline." Ce sont des villes sous forme de ligne. Vous retrouvez Paris, Montpellier, Dubaï, Miami. On a des luminaires aussi.

Ensuite, on a une quatrième capsule qui est une capsule "kids" qui va regrouper tout l'univers de l'enfant. Pour l'instant, on a des petits jeux en bois, on a des tee-shirt lumineux, des jeux ludiques pour la rentrée.

Et enfin, la capsule qui est assez importante, c'est la capsule "food" dans laquelle vous allez pouvoir venir déjeuner et avoir toute cette partie snacking sur place ou à emporter. Tout est fait maison parce qu'on a une cuisine à l'intérieur. Vous pouvez aussi déguster des cookies, des brownies tout au long de la journée. C'est animé tout au long de la journée.

L'intérieur du magasin de la French Capsule. - Stéphane Iwanoski

Pourquoi avoir voulu créer un lieu où il y a autant de possibilités ?

J'ai un local dans lequel il y a le Célio sur cette zone là. On est en face du Leroy-Merlin à Saint-Jean-de-Védas. On devait changer de boutique. Et je n'avais pas envie de repartir sur quelque chose de classique. J'adore ce genre de magasin. Même si ça dénote un peu parce que vous avez le Leroy-Merlin, le Carrefour, il y a Kiabi et Décathlon.

Je voulais vraiment qu'il y ait une bulle de respiration dans cet endroit pour les gens qui y travaillent. Parce que quand on a fait notre étude de marché, on s'est aperçu qu'autour, il y a quasiment entre 30 000 et 45 000 personnes. Celles qui travaillent autour, dans les bureaux, dans le domaire du tertiaire, tout ça.

C'est un petit endroit pour décompresser. On vend des produits pour déjeuner là-bas, donc on s'adresse à cette clientèle en premier. Mais on s'est dit que ça ne suffisait pas. Donc on a fait un truc super sympa. On a un énorme cerisier japonais au milieu. Vous avez l'impression d'être carrément ailleurs.

D'où viennent les produits que vous vendez ?

La majeure partie de notre offre, ce sont des produits français. On garantit une offre à 74 % française. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir des objets qui sont quand même très très cool même s'ils ne sont pas d'ici.

On a trouvé plein de marques très sympas dans des salons qu'on a fait sur Paris et notamment beaucoup de marques qui viennent d'Amsterdam. Vous avez des notebooks avec des graphiques formidables. Vous avez des bouquins qui proposent des sets de table que vous pouvez détacher sur des thèmes genre Art déco. On a deux ou trois petites marques anglaises. Donc on ne voulait pas s'interdire ça.

La French Capsule à Saint-Jean-de-Védas. - Stéphane Iwanoski