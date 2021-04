La Nouvelle Eco : la French Coco Box cartonne

Benjamin Deligeon, est originaire de St Jean de Sauves il a lancé son activité en 2017 au moment où le marché des e-box était en plein boom. Aujourd'hui son entreprise French Coco Box poursuit son développement avec de la nouveauté de la part d'enseignes peu connues comme leitmotiv :" Des nouvelles maques à chaque fois et il faut reconnaitre qu'on est démarché chaque jour par de nouvelle enseignes qui se proposent pour être présentes dans notre box." Parmi quelques exemples des fabricants de bijoux, d'ustensiles de mode, mais aussi autour du bien être, de la cosmétique. Le principe est de mettre en avant ces marques qui ont moins de cinq ans d'existence. Si le premier confinement a eu l'effet d'un frémissement dans l'activité de french coco box c'est le second confinement et notamment la période de Noël qui a permis de connaitre un sérieux coup d'accélérateur avec un millier de box déposées au pied du sapin.

la french coco box de Noël - FC

Dans chaque box c'est 4 produits

Cette tendance a séduit la gente masculine comme le reconnait Benjamin Deligeon :" La grosse tendance c'est quand même la box hommes, on en faisait très peu au départ c'est devenu rapidement 40% de notre clientèle et c'est donc le sujet qu'on travaille particulièrement aujourd'hui, à l'origine on faisait des produits très très masculins, et puis on s'et rendu compte que nos consommateurs étaient plus intéressés par des produits mixtes." Dans chaque box c'est 4 produits : un alimentaire (liquide ou solide) plus trois produits de beauté ou de bien être. Pour 34 euros par mois d'abonnement vous recevez l'équivalent du double en valeur de produits.