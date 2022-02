La nouvelle éco : la French Tech Toulouse lève 350 millions d'euros pour ses start-up

À Toulouse, les start-up sont fédérées autour de la French Tech. En 2021, une levée de fonds a permis de collecter plus de 300 millions d'euros qui profiteront à tous les projets. A part la société "Sigfox", ces start-up résistent à la pandémie.

La nouvelle éco de ce 8 février 2022 nous emmène dans la Silicon Valley toulousaine. Nous invitons le vice-président en charge des finances à la French Tech Toulouse, Thibault de Bouville.

Résumons d'abord, la French Tech à Toulouse c'est combien de start up et qui font quoi ?

La French Tech à Toulouse, c'est plus de 300 start-up dans le bassin toulousain qui sont des sociétés innovantes, c'est à dire qui mettent en place des programmes de recherche et développement important.

Dans quels domaines d'activité?

C'est très large. Ça va du commerce aux biotechnologies, à l'aéronautique. C'est l'ensemble des domaines qui présentent un niveau élevé d'innovation.

Et le rôle de la French Tech, c'est quoi? C'est de tirer tout le monde vers le haut ?

Oui,et d'accompagner les sociétés, de créer une émulation et de créer un véritable écosystème aussi bien entre les sociétés, les hommes, les collaborateurs et les financements.

En 2021, la French Tech Toulouse a levé des fonds pour les start-up en nombre important. Racontez-nous ?

C'est un chiffre qui qui a été annoncé au courant du mois de janvier. L'ensemble des levées de fonds sur la French Tech Toulouse représente 350 millions d'euros sur l'année. On est sur une quasiment un doublement des fonds levés par rapport par rapport à l'an dernier. Ce sont principalement des fonds qui sont investis par des fonds de capital risque qui sont spécialisés dans le financement de ce type de projets.

L'actualité French Tech, c'est aussi une mauvaise nouvelle avec l'annonce du redressement judiciaire de Sigfox, l'ancien numéro un mondial des objets connectés qui semble souffrir de la pandémie et de la pénurie de composants électroniques. Un commentaire sur cette situation ?

Sigfox est vraiment une société qui a été une société phare de la tech locale. C'est sûr que c'est en soi pas une super nouvelle cette annonce de redressement judiciaire. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet qui a essaimé et que, aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de sociétés qui sont dans cet écosystème, qui font travailler des gens et qui développent des produits. Donc, derrière la mauvaise nouvelle, il faut aussi bien garder en tête que c'est un projet qui a vraiment bénéficié à la région.

Il n'y a pas d'autres entreprises de la French Tech qui souffrent de la pandémie et du manque de composants ?

Il n'y a pas de vague ou ou de mauvaises nouvelles à relever en dehors de l'annonce sur Sigfox.