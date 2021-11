La nouvelle éco: la fréquentation de l'historial de Péronne repart

A Péronne, l'historial de la grande guerre est un lieu phare du tourisme de mémoire qui a subi de plein fouet la crise sanitaire. Les vacances de la Toussaint ont permis de rehausser les fréquentation qui étaient en berne. "L'historial a rouvert ses portes fin mai" précise Hervé François, le directeur de l'historial. "Si on se réfère à l'avant Covid en 2019, sur les mêmes périodes on est à moitié moins en terme de fréquentation, ce qui veut dire que sur une année complète on affiche une baisse de 70% de la fréquentation."

"Par rapport à la fréquentation, 80% des visiteurs sont des Français, sur les 20% restants, on a remarqué qu'il y a une majorité d'européens, notamment du Bénélux et des Allemands. ce qui veut dire que c'est l'histoire qui intéresse au-delà du tourisme de mémoire".