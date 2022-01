La nouvelle éco: la fréquentation des escape game en baisse à cause de la pandémie

Les escape game ne sont pas épargnés par la crise sanitaire. Leur fréquentation a fortement baissé. A tel point que l'une des trois enseigne basée à Amiens a dû fermer ses portes. Le gérant de Xscape avait aussi une entreprise à Lille. Et c'est ça qui l'a pénalisé analyse Arnaud Dufresnes: "le fonds de solidarité mis en place par l'Etat c'était par entreprise et non par boutique. Ce qui fait que pour Lille et Amiens ça ne suffisait pas. En plus de tout ça, le mois de décembre 2021 a été marqué par des annulations en cascade des entreprises qui habituellement font leur séminaire de fin d'année."

Les escape game touchés par la crise sanitaire

Pour Mikaël Cop qui a ouvert le premier escape game d'Amiens en 2016, le mois de décembre dernier a été un mois assez catastrophique qui lui a fait perdre 10 000€. Les clients se font plus rares et consomment différemment: "ils réservent à la dernière minute". Les gérants d'escape game ont mis en place des protocoles sanitaires via la charte "jouons en confiance" pour montrer qu'il n'y a pas de risque à venir chez eux.