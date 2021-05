La Nouvelle éco : la friperie Diabolo Vintage vient d'ouvrir ses portes à Amiens

La friperie Diabolo Vintage vient d'ouvrir à Amiens en même temps que la réouverture des bars, des restaurants, des commerces d'habillement. Le magasin, 2 Rue Dusevel, près de la place Gambetta est tenu par un frère et une sœur, commerçants du vintage depuis 10 ans.

Sophie et Stephen Pelletier, frère et soeur, viennent d'aménager cette boutique de 60 m2, sur 2 étages. Il ont fermé leur boutique à Fort Mahon pour s'installer près des amiénois, leur principale clientèle, avec les parisiens et les lillois.

Ancien brocanteur, Stephen Pelletier va lui-même chercher ses pièces jusqu'à Dunkerque, parfois en Belgique : décoration, accessoires, bijoux, sacs, chaussures et vêtements. Pour se faire connaître avant l'ouverture, ils ont exposé des articles en vente sur Instagram, avec succès.

C'est donc un nouveau départ pour ces deux commerçants amiénois. Le magasin est bien rempli, 8 personnes à la fois pourront circuler dans la boutique.