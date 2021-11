La nouvelle éco : la fromagerie Berthaut emmène le fromage Epoisses vers les sommets mondiaux

LL

Christophe Prouvost, le directeur général de la Fromagerie Berthaut à Epoisses - Fromagerie Bertjhaut

Ce titre de vice champion du monde, c'est une grande fierté pour vous?

Oui, bien sûr car il récompense tout l'historique de la fromagerie. Déjà, toute l'histoire qui a été menée par la famille Berthaut depuis 1956, Robert, Simone et Jean Bertaud, qui ont construit la fromagerie et son savoir faire. Egalement le savoir faire de tous les gens qui y travaillent aujourd'hui et qui, jour après jour, essayent de perpétuer ce savoir faire et la qualité de ce produit vraiment unique qu'est l'Epoisses.

Ce n'est pas la première fois que votre production est récompensée. Vous cumulez même les médailles. Ce titre de vice champion du monde vous ouvre de nouvelles perspectives ou de nouveaux marchés?

C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de médailles. On en a plus de 100 au concours général agricole. On a également été médaillé au mondial du fromage à Tours. Mais c'est la première fois qu'on participait à ce concours des World Cheese Awards. C'est vraiment un concours international puisqu'il y avait plus de 4.000 fromages du monde entier. Il y avait 16 juges dont un seul Français et 15 juges internationaux, donc c'est vraiment une renommée internationale. Derrière ce concours, on espère effectivement un effet booster pour nos produits, sachant que nous sommes déjà très dynamiques à l'exportation puisque aujourd'hui, plus de 30% de notre production part à l'étranger.

L'AOC vous empêche d'étendre à l'infini la production d'Epoisses?

Dans le cadre de l'AOC, il n'y a pas de frein à la production d'Epoisses. Mais, il y a deux facteurs qui sont importants et qui expliquent la particularité de l'AOP. En l'occurrence, il y a déjà toute la partie "production laitière" puisqu'on collecte auprès de 20 producteurs de lait sur une zone et avec un cahier des charges qui sont très définis. On veille bien sur cet approvisionnement. La deuxième chose, c'est aussi les capacités de production de la fromagerie. On est quand même en forte croissance. L'Epoisses, c'est un produit qui est fortement reconnu en Bourgogne, qui est connu également auprès des gastronomes en dehors de la Bourgogne. Mais c'est un produit qui a encore beaucoup de chemin à faire pour développer sa notoriété et il y a encore beaucoup de consommateurs à conquérir.

Vous visez d'autres prix pour d'autres fromages?

Dans le cadre du concours des World Cheese Awards, on a eu d'autres prix même si là, on parle vraiment du premier prix, ce titre de vice champion du monde. Mais on a été aussi la seule fromagerie à avoir deux titres de "Super Gold" parmi les 4.000 fromages et les 88 meilleurs, figurent nos deux époisses. On a eu également d'autres titres. On a eu une médaille "Gold" (Or) pour le "trou du cru" et une médaille d'argent pour le Soumaintrain. Donc on a été de multiples fois médaillés.

Aujourd'hui, la fromagerie emploie combien de personnes et pour quel chiffre d'affaires?

On est à peu près 80 personnes à la fromagerie. On monte jusqu'à une centaine de personnes sur les périodes très fortes de demande comme la fin de l'année. On a à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de la fromagerie.

Et ça représente combien de tonnes de fromages vendus chaque année?

C'est très difficile à estimer. Ça fluctue d'une année sur l'autre. On va dire que c'est entre 800 et et 1300 tonnes de fromage.

Vous avez des projets?

Les projets, c'est de continuer à développer nos différents marchés, aller chercher de nouveaux consommateurs, développer notre production, développer notre collecte laitière. On est en phase de croissance et on a encore beaucoup de choses à faire.

La particularité de l'Epoisses

Les origines du fromage Epoisses remontent au 16ème siècle dans le village du même nom. "Nous sommes basés à l'endroit même où on estime qu'il y avait une communauté de moines cisterciens à l'époque, qui ont développé la technologie de l'Epoisses et qui l'ont ensuite transmise aux fermières de la région." rappelle Christophe Prouvost, le directeur général de la fromagerie Berthaut. L'Epoisses est un fromage à croûte lavée au marc de Bourgogne. Il est affiné au minimum 28 jours et frotté au minimum cinq à six fois au marc de Bourgogne. "A la fromagerie Berthaut, on va jusqu'à 30 à 35 jours d'affinage et 9 frottages. Et une des particularités, c'est l'association entre une technologie fromage lactique qui donne un cœur frais, qui s'affine, qui donne une texture très crémeuse ensuite, et ce frottage au marc de Bourgogne." précise Christophe Prouvost.

