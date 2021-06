La Nouvelle Éco : la Fromagerie d’Orval a changé de mains pendant la crise

La Fromagerie d’Orval, dans le Cher, a été rachetée il y a un an par la Fromagerie Jacquin à La Vernelle dans l’Indre. Le site de production va être modernisé et agrandi.

À la tête de la Fromagerie d’Orval, Michel Passat a décidé l’an dernier de passer la main. En 1983, il avait succédé à son père, René, qui, lui, avait repris en 1957 la Laiterie d’Orval née au début du XXe siècle. Avec le lait de vache collecté auprès de producteurs locaux, l’entreprise fabrique des fromages frais et affinés et la célèbre Fromagée du Berry.

Elle a été rachetée par la Fromagerie Jacquin, située à La Vernelle dans l’Indre, le 1er avril 2020 au moment du premier confinement. Romain Jacquin, son directeur, s’en souvient très bien : “C’est sûr que ce n’était pas le meilleur des contextes mais les discussions avaient été engagées avant le début de la crise. On n’allait pas se désister. Tout s’est déroulé en visio, même la signature s’est faite de façon dématérialisée."

Le lait de la Fromagerie Jacquin est acheté auprès des producteurs locaux. © Radio France - Gaëlle Fontenit

Des recrutements à venir

Depuis la reprise, le nombre de salariés à Orval est passé de 28 à 33 et 6 à 7 postes devraient être créés d’ici 2 à 3 ans. Romain Jacquin souhaite en effet impulser une nouvelle dynamique à la marque avec un renouvellement de la gamme. Des investissements sont aussi prévus pour agrandir et rénover les bâtiments existants. Une ligne de production va être modernisée afin de supprimer de nombreuses manutentions et d’accroître la productivité. Le projet a été retenu parmi les lauréats du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.

Une période difficile

La crise n’a pas épargné la Fromagerie Jacquin qui produit chaque année 2000 tonnes de fromages dont les AOP Selles-sur-Cher, Sainte-Maure de Touraine et Valençay. La moitié est destinée à l’export vers quelque 70 pays, principalement l’Union Européenne mais aussi le Canada et les États-Unis. Les perturbations du fret aérien et le manque de containers au niveau mondial ont été source de difficultés.

La crise du Covid a aussi éclaté en pleine période de production laitière. Compte tenu de la situation, la Fromagerie Jacquin ne pouvait pas transformer tout le lait. Elle a néanmoins continué à l’acheter aux éleveurs pour les préserver et l’a revendu dans d’autres pays européens. Le lait berrichon a notamment servi à faire... du fromage à raclette.