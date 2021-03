La Nouvelle Eco : la gâtinelle ne connait pas la crise

Depuis 4 ans, la monnaie locale de la Gâtine poitevine poursuit son développement et on va désormais pouvoir payer en gâtinelle numérique.

A l'heure de l'engouement pour les circuits courts plus que jamais la gâtinelle trouve sa place dans les portefeuilles et le cœur des habitants de la gâtine poitevine. Cette monnaie locale adossée à l'euro (1 gâtinellle = 1 euro) circule à hauteur de près de 40.000 euros, autour de Parthenay (79) dans les sacs à main, tiroirs caisses et même comptes en banque. Dorénavant, l'expérimentation est lancée sous forme dématérialisée " Depuis son smartphone on va pouvoir recharger son compte en gâtinelles et même payer via un QR code, et puis ce système va aussi permettre des virements bancaires", explique Jean-Michel Fourniau, le Président de l'association Gâtin'émois.

Un cercle vertueux

Aujourd'hui une centaine de "consom'acteurs" ont pris l'habitude de payer dans cette monnaie locale, "mais on espère toucher jusqu'à trois fois plus d'acteurs économiques" confie Jean-Michel Fourniau. L'idée est simple je paie en gâtinelles un artisan, un fournisseur, un commerçant, et forcément ce dernier sera plus enclin à réinjecter cette monnaie locale dans ses futurs achats et paiements. "Un cercle vertueux" glisse avec malice le président de Gâtin'émois.