La Nouvelle Eco : la glacière d'Etel rénovée pourrait ouvrir à la fin 2022

C'est un chantier de rénovation à trois millions d'euros. La glacière d'Etel, dernier témoin de son temps en Bretagne, bénéficie d'un grand lifting intérieur et extérieur. Une fois réhabilitée, elle sera la vitrine de toute une région dans le Morbihan, de Lorient jusqu'à la presqu'île de Quiberon.

Le chantier a débuté en février 2020. Rapidement perturbé par les différents confinements, il se poursuit toutefois à un bon rythme. Le projet bénéficie du soutien de la mission Stéphane Bern. Le chantier a reçu 406. 000 euros dans le cadre du Loto du patrimoine en mars 2019. Il y a bien sûr les subventions publiques, Etat, région Bretagne et département du Morbihan. Ce dernier soutient le projet à hauteur de 25 %. La ville d'Etel devrait régler 30 % de la note, soit un million d'euros. Il y a également les dons, qui pour le moment se chiffrent à 100. 000 euros.

Abandonnée pendant des années la glacière d'Etel avait besoin de travaux d'étanchéité sur la structure en béton armé - Etienne Pigeon

"Nous espérons tenir les budgets", déclare Guy Hercend, le maire d'Etel. "Nous sommes quand même satisfaits de voir que notre projet bénéficie de l'attention de tous". Car l'objectif est de faire de la glacière d'Etel rénovée, une vitrine de la région qui va de Lorient à Quiberon. "Nous y installerons l'office de tourisme, le musée des thoniers, un espace dédié au grand site dunaire. Il y aura aussi des activités commerciales, comme une poissonnerie et un espace de vente de billets pour des croisières découvertes sur la rivière d'Etel".

L'abri du canot de sauvetage, à côté de la glacière, est également en travaux © Radio France - François Rivaud

La glacière rénovée fonctionnera avec l'abri du canot de sauvetage. Le bâtiment, situé à proximité de la glacière et qui abrite le canot "Patron Emile Daniel", est actuellement en cours de réhabilitation. Et puis bien sûr, il y a cette promenade exceptionnelle qui mène vers le point d'observation de la barre d'Etel. "Tout un ensemble qui doit nous placer de manière visible sur la carte", estime Guy Hercend. La glacière d'Etel attend donc de débuter sa nouvelle vie. Jusque dans les années 70 elle a produit des pains de glace pour la pêche au thon. Dans quelques mois elle recevra des visiteurs "venus du monde entier", espère Guy Hercend, "qui apprécieront, nous l'espérons, ce site exceptionnel dans le cadre d'un tourisme raisonnable et respectueux".