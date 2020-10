La nouvelle éco : la grande braderie d'automne maintenue à Besançon avec des sens de circulation

Tous les matins France Bleu Besançon ouvre la porte des entreprises, des commerces et des artisans pour voir comment se passe la reprise. Ce vendredi, la grande braderie d'automne démarre malgré la crise sanitaire. Parmi les mesures : sens de circulation, masques et nombre de commerçants réduit.

La grande braderie d'automne démarre ce vendredi dans le centre-ville de Besançon et dure pendant deux jours. Elle est bien maintenue, malgré la crise sanitaire du coronavirus. Pour limiter au maximum le risque de propagation de la Covid-19, des mesures sont mises en place pour cette édition 2020. Déjà, le nombre de commerçants présents est revu à la baisse. Les boutiques et magasins du centre-ville ont bien un stand devant leurs pas de porte, mais les commerçants non-sédentaires sont moins nombreux : "On a essayé de distancier les stands donc il y a plus de 170 exposants présents... il y a moins de stands" confie Thierry Diestch, vice-président de Besançon côté centre - Union des commerçants de Besançon, qui organise cette braderie.

Des sens de circulation mis en place

Autre mesure : des sens de circulation sont instaurés pour les clients et le port du masque est évidemment obligatoire (il est de toute façon imposé dans le centre-ville de Besançon). "On met en place un fléchage au sol, on a renforcé notre équipe de sécurité pour rappeler aux gens de mettre masques si c'est oublié." La distanciation et le respect des gestes barrières restent la priorité pour les organisateurs.

Un appel lancé aux habitants

Cette braderie, les commerçants de Besançon y tiennent, reconnaît Thierry Dietsch, également patron de la boutique Doubs direct."Pour nous économiquement c'est très important de pouvoir redonner rendez-vous à nos clients. On rouvre la saison, on se rapproprie le centre-ville." Malgré l'épidémie de coronavirus, ils espèrent en faire une fête et mener une opération séduction auprès des Bisontins. "C'est vraiment notre objectif : redonner le goût aux gens de redécouvrir le centre-ville" selon Thierry Dietsch qui lance cet appel aux clients :"Venez voir vos véritables commerçants! En période de Covid, on a encore plus besoin de vous!"

