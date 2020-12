La nouvelle éco : la Halle au frais d’Amiens ne connaît pas la crise !

Les commerçants de la Halle au frais sont un peu plus nombreux depuis le 1er décembre à Amiens ! 3 nouveaux commerçants se sont installés dans ce marché couvert près du beffroi, pour une durée de 6 mois : la mairie a attribué ces emplacements jusqu’au 1er mai 2021.

Pas utilisé jusque-là, l’emplacement 24 a par exemple été pris par une entreprise artisanale basée à Boulogne-sur-Mer, spécialisée dans la fumaison et la conserverie artisanale de poissons. Le responsable Frédéric Beauvir a choisi “naturellement” la capitale picarde pour développer son activité. Il note un bon début : “les Halles, c’est la proximité, c’est créer du lien humain. Ça existe toujours, même en appliquant les gestes barrières, on arrive quand même à avoir des bons contacts !”

Un bar-restaurant à la fin de l'année 2021 ?

Les Halles d’Amiens attirent de plus en plus de visiteurs depuis le printemps et le début du premier confinement. Un "retour flagrant au bien manger”, “à une alimentation de proximité” confirmé par le président des commerçants de la Halle aux Frais Julien Planchon. “On a vraiment de plus en plus de monde, notamment des clients qui viennent de l’extérieur de la Métropole d’Amiens. On est dans un bon timing et un bon tempo” justifie-t-il.

Autre nouveau commerçant sur le marché, un torréfacteur de café artisanal avec Hélène Van Cayezele, qui a commencé à vendre une dizaine de cafés différents sur son stand. Un risque visiblement mesuré, tant le succès est aussi au rendez-vous. Elle souligne : “le contexte fait qu’il y a un retour au bien manger et au mieux consommer".

Le cercle est vertueux et profite aussi à un commerçant bien connu des Amiénois : Gaétan Lefebvre, qui propose chaque année au marché de Noël son sirop d’érable dans sa cabane à sucre. Pas de marché de Noel cette année mais le Québécois s’est aussi implanté au cœur de la Halle au frais. L’embellie devrait continuer en 2021, avec la promesse d’un bar-restaurant, qui doit s’implanter à la fin de la prochaine année.