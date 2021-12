La nouvelle éco : la hausse du prix des vinyles pousse ce disquaire manceau à éviter les grosses sorties

Un double best-of de U2 qui passe de 40 € à 55 € ; l'album à la banane du Velvet Underground qui grimpe de 25 à 35 €... Depuis plusieurs semaines, le prix de certains disques vinyles à bondi dans des proportions telles que les amateurs de musique y réfléchissent à deux fois avant de mettre la main à la poche. Ce qui n'a pas échappé à Vincent Letort, gérant de la boutique Vinyle Store au Mans : "Ça concerne principalement les gros vendeurs comme U2, Bowie, The Cure, Queen... Soit environ 20 à 25 % des références. Mais ce qui se passe, c'est qu'un client qui vient chercher trois disques et qui en a pour 130 €, et bien il en prend plutôt deux maintenant."

"Les grandes majors battent le fer tant qu'il est chaud"

Pour justifier ces hausses, l'industrie évoque des pénuries de matières premières, notamment de polymères, ces dérivés du pétrole indispensable à la fabrication. Une version que Vincent Letort a du mal à entendre : "Universal, Wagram ou Warner ont augmenté certains tarifs sous prétexte d'une augmentation du pétrole, mais il faut savoir qu'un disque en sortie d'usine, ça vaut 1 euro. Donc même si le coût de production double, ils ne devraient coûter qu'un euro de plus, en fait. Donc on s'aperçoit que les grandes majors battent le fer tant qu'il est chaud. Il y a de la demande, alors on augmente les prix." Vincent en veux pour preuve que les petits labels indépendants, eux, n'ont pas augmenté leurs prix, ou alors "d'un ou deux euros maximum".

Cette tendance a d'ailleurs incité le disquaire à mettre encore plus l'accent sur les indépendants, "en travaillant encore plus avec des labels locaux qui n'ont pas forcément les moyens d'inonder tous les magasins avec leurs disques. Ça m'a permis de développer une gamme de disques que l'on ne trouvera pas à la Fnac ou chez Cultura. J'évite maintenant de prendre des choses trop commerciales et surtout trop cher." Seul problème : avec leurs gros volumes, les grosses maisons de disques prennent de nouveau beaucoup de place dans les usines de pressage. Et les petits labels voient leurs délais de fabrication s'allonger, parfois de plusieurs mois.