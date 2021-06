La nouvelle éco : la hausse mondiale du prix du bois n'affecte pas trop la filière limousine

Certains prix de produits ont doublé voire plus depuis un an. C'est le cas du bois d'œuvre pour la construction. Les cours du bois n'avaient jamais connu un telle hausse. La demande est forte notamment venant des États-Unis et de la Chine. Mais cette hausse s'explique aussi par d'autres facteurs selon Christian Ribes, le président de Fibois Nouvelle-Aquitaine qui rappelle au passage que les prix de nombreuses matières premières sont en forte hausse.

Les Scandinaves boudent la France

"C'est lié à un réajustement des prix au niveau mondial. La France était en retard en ce qui concerne les prix de certains matériaux, notamment par rapport au marché américain". Sur le bois plus particulièrement, Christian Ribes explique que les fournisseurs étrangers, dont surtout ceux de Scandinavie, "ont délaissé la France au profit de pays où les prix de vente étaient meilleurs". Cette hausse mondiale profite en tous cas aux propriétaires forestiers du Limousin qui de fait vendent leur bois plus cher. À condition précise le président de l'interprofession qu'ils aient une essence recherchée. Tel est le cas avec le pin douglas.

Les bois français moins chers

Ce qui ne veut pas dire que les autres acteurs de la filière sont grandement affectés. "Les transformateurs du Limousin, les scieurs, n'ont pas exagéré sur la revalorisation de leur prix de vente" souligne Christian Ribes. A la différence des étrangers ajoute-t-il qui ont répercuté ces hausses à hauteur de 20 ou 30 % parfois. D'où une incidence somme toute faible pour ceux qui au bout du compte achètent ce bois, nous les consommateurs. "Dans le prix final de votre terrasse ou de votre maison la part main d'oeuvre est particulièrement significative, il n'y pas pas que la part des matériaux". La hausse en revanche peut être beaucoup plus forte pour ceux qui se servent de bois étrangers. De même que pour les délais d'approvisionnement précise le président. "Nos scieries, nos usines tournent à plein régime en heures supplémentaires depuis plusieurs mois et répondent largement à la demande de leur clients traditionnels".