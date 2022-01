La nouvelle éco : la Holberton School ouvre à Toulouse, pour former les pros du codage informatique

Ce campus, installé près de la place Esquirol, vise à former des développeurs et autres professionnels du numérique. Et la demande de ces travailleurs est énorme en France.

Il y a du boulot, avec internet. Ce n’est pas nouveau, mais c’est encore plus vrai avec la crise sanitaire : tout le monde veut sa boutique en ligne, ou son appli. Entreprises ou collectivités, chacun veut pouvoir mieux communiquer à distance.

A Toulouse, la Holberton School ouvre au mois de mai à Esquirol, pour former les pros du numérique. Et les besoins sont énormes : on estime que 230.000 postes sont à pourvoir en France d’ici 2025 ! "On apporte une réponse concrète à la pénurie de talents dans le secteur du numérique" annonce Stéphanie Metche-Serpault, la directrice de ce nouveau campus toulousain.

La Holberton School a été créée dans Silicon Valley en 2015 à l’initiative de deux ingénieurs français. En France, trois campus sont déjà installés, à Lille, Laval et Paris. L'école forme des pros du codage informatique, développeurs et autres.

L'apprentissage se fait en grande majorité sur la pratique, pour développer sites web et autres programmes. "Ce sont des formations ultra-actives, avec 95% de pratique" précise la directrice. Et à la sortie, "les étudiants sont opérationnels, car ils ont travaillé sur des projets de la vie réelle".