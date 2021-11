La nouvelle éco : la jeune entreprise dijonnaise S.O.N se taille une part de grand dans l'infiniment petit

Près d'un an après sa création à Dijon, l'entreprise S.O.N (Synthesis Of Nanohybrids) continue sa progression et affiche des ambitions aussi grandes que le domaine dans lequel elle s'est spécialisée est petit. Cette "jeune pousse" est en effet l'un des rares acteurs français, pour ne pas dire le seul, spécialisé dans la conception et la production de nanoparticules. Ce sont des chercheurs dijonnais qui sont à l'origine de la création de cette société qui s'adresse tant aux entreprises pharmaceutiques qu'à celles de la chimie fine. Entretien avec son président,Jérémy Paris.

Une nanoparticule - SON

Jérémy Paris, président de SON (Synthesis of Nanohybrids) Copier

Votre domaine d'activité relève de l'infiniment petit. Pour nous donner une idée de l'échelle à laquelle vous travaillez que représente une tête d'épingle pour vous ?

Une tête d'épingle pour nous, c'est une très grosse taille. Il faut plutôt imaginer qu'une nanoparticule, c'est encore plus petit qu'un virus dont on parle beaucoup en ce moment. Une nanoparticule, c'est un peu, en comparaison, la différence entre une orange et la Terre. On travaille à l'échelle nanométrique, autrement dit atome par atome, pour essayer de donner de nouvelles propriétés à ces nanoparticules. On travaille dans des petits ballons de 10 / 20 millilitres.

Ces nanoparticules innovantes, ça sert ou ça peut servir à quoi?

Les nanoparticules vont servir dans plusieurs domaines. Dans le domaine médical, par exemple, pour faire tout ce qui va être imagerie, comme l'IRM, en l'utilisant comme agent de contraste, ou encore pour faire de la vectorisation pour les traitements anticancéreux, mais aussi, de plus en plus, dans la catalyse pour accélérer les réactions chimiques. Il y a un nouveau domaine qui est apparu, c'est la dépollution des eaux. On fabrique ces nanoparticules. On les conçoit depuis le début sur papier, sur la table, jusqu'à la production. Pour l'instant, c'est en petites séries mais on espère développer ces production pour atteindre jusqu'à une tonne.

Des nanoparticules fonctionnalisées produites par SON - SON

Il a fallu combien d'années de recherches pour en arriver là?

Beaucoup d'années. Moi, j'ai fait un doctorat sur les nanoparticules en trois ans. J'ai un bac+8 de l'Université de Bourgogne. Et après, on a été maturé pendant deux ans avec Sayens (une société d'accélération de transfert de technologie)qui nous a financé.

Vous visez quel type de clients?

Dans un premier temps, nos clients, ce sont des chercheurs académiques ou des chercheurs dans les entreprises privées de pharmacie ou de biotechnologie, parce que, eux, peuvent les utiliser dans leurs propres produits. Mais aussi, tout ceux qu'on appelle des "façonniers", ceux qui fabriquent les molécules chimiques.

Comment vous vous positionné sur le marché parce qu'on imagine que vous avez des concurrents non seulement en France, mais surtout à l'étranger?

Oui, on a beaucoup de concurrents à l'étranger. Il y a 18 concurrents dans le monde, dont la moitié qui sont aux Etats-Unis. Il n'y en a pas en France mais il y en a un en Suisse, en Allemagne.

Pourquoi vous êtes vous implanté à Dijon?

Nous sommes implantés à Dijon parce que j'ai fait mon doctorat à l'université de Bourgogne. Et puis, on a tout notre réseau qui est ici. Nous sommes d'ailleurs installés dans un local de l'université et nous allons très prochainement investir une ancienne bibliothèque sur le campus.

Avant de lancer votre entreprise, vous avez obtenu des titres de propriété industrielle. Ça veut dire que vous êtes les seuls à proposer ce type de production?

Oui, sur les nanoparticules bi fonctionnelles, notre cœur de métier, on est les seuls puisqu'on a notre brevet qui nous protège sur plusieurs continents.

Des nanoparticules dans des solutions produites par SON - INPI

Vous êtes nommé aux trophées INPI. C'est important pour vous?

Cette nomination aux trophées INPI, c'est très important pour nous, parce que ça montre qu'on suit le bon chemin, qu'on a une vraie stratégie en propriété intellectuelle et qu'on va vers le niveau international.

Quelles sont vos prévisions de croissance?

On espère faire un chiffre d'affaires l'année prochaine de 150.000 à 200.000 euros et on va embaucher trois personnes en plus. On devrait atteindre sept personnes au mois de janvier, plus un stagiaire, donc huit personnes à partir de février 2022. On est rentré dans les projets européens, donc dans de gros projets, dans les consortiums, on est visible et ça intéresse la communauté scientifique.

La jeune société dijonnaise suscite la convoitise des Américains

Malgré sa jeunesse, S.O.N suscite déjà beaucoup de convoitise notamment de la part des Américains qui tentent de la racheter. Il faut dire que cet univers de l'infiniment petit présente pourtant de très grandes perspectives de développement, mais le président de S.O.N, Jérémy Paris résiste aux appétits américains et se protège. Son secret ? C'est justement de garder le secret autour des formules chimiques, comme un boulanger va garder une recette secrète, pour ne pas se les faire voler. Les brevets déposés permettent également de sécuriser l'entreprise.