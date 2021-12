La nouvelle éco - La jeune société dijonnaise TikTrak déjà leader des applications pour le matériel agricole

C'est un "marché de niche", mais il réussit à la toute jeune société dijonnaise TikTrak, sur lequel elle est aujourd'hui leader en France. TikTrak conçoit des logiciels et applications pour la gestion des machines pour les concessionnaires de matériel agricole, pour le BTP et les paysagistes.

Créé il y a un an et demie et lauréat 2021 du Réseau Entreprendre Bourgogne, TikTrak est devenu rapidement leader du marché des applications de gestion de matériel pour les concessionnaires de matériel agricole, le BTP et les services d'Espaces Verts. Un monde particulier qui passionne les membres de l'équipe de cette jeune entreprise dijonnaise. Entretien avec Mickaël Le Gallic, son créateur et dirigeant.

Mickaël Le Gallic, créateur et dirigeant de la société dijonnaise Tik Trak © Radio France - Christophe Tourné

Mickaël Le Gallic, créateur et gérant de Tik Trak Copier

Accompagner les concessionnaires pour faire grandir leurs projets, c'est le slogan de TikTrak, de quelle manière?

Les concessionnaires de matériels de travaux publics, de matériels agricoles ou d'espaces verts ont des "flux machines", c'est à dire qu'ils doivent en acheter, en vendre ou quelquefois louer des machines. Ils ont donc régulièrement des contrats, des états des lieux de départ et de retour à faire. Tout ça génère beaucoup d'écritures papier. Nous transformons ça dans des applications simples à utiliser, qui permettent à toutes les équipes de faire ce type de contrat de checking, d'état des lieux en offrant de la visibilité à tout le monde. Comme on est sur le numérique, tout le monde peut en effet partager ces informations, les avoir en temps réel, au contraire du papier qui reste, lui, stocké quelque part dans un coin sur une agence.

Une concession de matériel agricole utilisant l'application et les solutions Tik Trak - Tik Trak

A la base, vous travaillez surtout pour les concessionnaires agricoles, vous avez donc élargi ce marché?

Oui, notre marché principal, nos clients principaux sont les concessionnaires de matériel agricole. C'est 90% de notre clientèle. On a démarré il y a quelques mois les concessionnaires de travaux publics qui ont également les mêmes problématiques et on est en train de renforcer cette position. On travaille aussi avec des concessionnaires de matériel d'espaces verts qui ont, pour ceux qui travaillent les gammes professionnelles, des machines qui valent un peu d'argent. Et ils sont très intéressés par la solution.

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur d'activité qui est quand même un peu spécial?

Je suis un grand fan de matériel, clairement. La valeur ajoutée de notre structure, c'est qu'on acquiert beaucoup d'expérience de ce métier de concessionnaire, de distributeur. Je suis moi même issu de la distribution de matériel agricole, donc c'est un domaine que je connais bien et je suis autant informé sur le fonctionnement d'une moissonneuse batteuse, d'une ensileuse, d'une pelle, ou de certaines machines techniques dans l'espace verts, que de codes informatiques! C'est une vraie passion.

Le logo de TIKTRAK, société dijonnaise spécialisée dans les applications pour la gestion des machines agricoles, du BTP et des espaces verts - TIKTRAK

La société est basée ici à Dijon, mais vos clients sont un peu partout en France?

On a une clientèle nationale. A vrai dire, la Bourgogne n'est pas notre premier marché. C'est plutôt l'Ouest de la France parce que l'agriculture y est beaucoup plus forte. On va démarrer l'Allemagne au mois de février 2022, ainsi que l'Espagne.

Vous êtes la seule entreprise de ce type sur ce marché où vous avez des concurrents?

C'est un marché vraiment tout nouveau. On a un concurrent dans l'ouest de la France, mais on est leader sur ce marché, assez nettement même! Ça fait un an et demi qu'on existe et on va clôturer un bilan à la fin de l'année d'un demi million d'euros.

Quelles sont vos perspectives pour 2022?

En 2022, on va donc démarrer à l'étranger. On a aussi des nouveaux produits qui arrivent. On s'est aperçu, au contact des clients que les besoins étaient bien plus forts, qu'il y avait des problématiques qu'on n'avait pas isolées. Donc on a créé des produits pour les mettre en face. Le bilan 2021, c'est une surprise. On n'avait pas imaginé être à ce niveau là et ça nous donne confiance pour ouvrir des postes de développement grâce au chiffre d'affaires et à l'engouement que nos clients nous montrent. Cela dépasse nos attentes!

Mickaël Le Gallic, créateur et gérant de la TIKTRAK - TIKTRAK

Le coup de pouce de la crise sanitaire

Les premiers pas de TIKTRAK ont pourtant été un peu contrariés car à peine créée, la société s'est retrouvée face au premier grand confinement en France. "On a eu forcément quelques difficultés avec le covid, on a moins eu de rendez vous physique, alors qu'on était en pleine période de découverte. Il fallait se faire connaître et gagner la confiance des premiers utilisateurs." se souvient Mickaël Le Gallic. Mais curieusement, cette crise sanitaire s'est transformée en aubaine pour cette jeune société dijonnaise.

L'application, c'est un vrai geste barrière - Mickaël Le Gallic

"Notre clientèle a souvent besoin de voir pour pouvoir faire confiance. Et on n'a jamais eu autant de demandes de visio. Et ça, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a économisé à la fois du carbone pour la planète et à la fois des nuits d'hôtel, des frais de restaurant et de déplacement. Le covid nous a aussi aidé parce que les concessionnaires ont voulu modifier leur processus, qui utilisait beaucoup de papier, en essayant d'éviter les contacts entre les personnes, les transmissions de documents, et donc l'application, c'est un vrai geste barrière parce que chacun a son application sur son smartphone et permet directement de faire les état des lieux sur un parc d'un loueur sans avoir à parler à personne. Cela évite les transmissions du virus." explique le gérant de TIKTRAK.