La nouvelle eco : la Lessive de Paris, une lessive 100% écolo

Une entreprise parisienne basée dans le XIX arrondissement, la Lessive de Paris s'est lancé dans la fabrication et la commercialisation d'une lessive 100% écolo. La composition de leur produit est naturelle, les bouteilles sont en verres consignées et les livraisons se font à vélo.

Tous les ingrédients d'une recette pour une lessive 100% écolo sont réunis : une composition à 99,99% naturelle, de la lessive mise dans des bouteilles de verre et des livraisons à vélo cargo à Paris et dans la petite couronne. La Lessive de Paris, une entreprise parisienne, s'est lancée dans la fabrication et la commercialisation de cette lessive. Son cofondateur et président Hubert Michaux répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : tout d'abord, une lessive 100%, qu'est-ce que ça veut dire ?

Hubert Michaux : La Lessive de Paris est écologique dans sa composition mais aussi dans son processus de création jusqu'au déchet. On est la première lessive qui est totalement zéro plastique. Chez nous il n'y a pas de bidons en plastique. Notre lessive est mise dans des bouteilles de verre. On est également la seule lessive à être zéro déchet. Nos bouteilles en verre sont consignées alors on sait que c'est compliqué la consigne mais on se déplace à vélo récupérer chez les clients les bouteilles en verre. Et en termes de composition, on a vraiment zéro ingrédient controversé. On a une composition naturelle à 99,99% donc hyper naturelle. On a de très faibles émissions en CO2.

France Bleu Paris : comment ça marche pour un client qui voudrait se procurer votre lessive ?

Il suffit de se rendre sur lalessivedeparis.fr, à ce moment-là le client commande un pack de départ qui est composé de quatre bouteilles. On a la lavande et fleur blanche et une version sans parfum. Le client reçoit ça chez lui, livraison à vélo. Une fois qu'il a trois bouteilles vides il repasse commande d'une recharge, à ce moment-là nous on passe chez lui à vélo, on reprend les trois bouteilles vides. On lui laisse les trois bouteilles pleines. Les bouteilles vides sont ramenées chez nous à l'atelier. Elles sont lavées et remises dans le cycle.

France Bleu Paris : et quel est le prix pour ce panier de bouteilles ?

On est à 23,90 euros, le pack de départ de quatre bouteilles plus 6 euros de consigne pour les bouteilles donc on arrive à 29,90 euros. On est sur un tarif concurrentiel avec toutes les plus grandes lessives. On est à peu près à 30/34 centimes le lavage selon la dose que l'on met.

France Bleu Paris : vous avez commencé à vendre vos produits depuis le début de la semaine, est-ce que ça prend ?

Oui, on est super content. Là on fait à peu près entre 30,40 voire 50 commandes par jour. On n'a pas de budget marketing, là c'est vraiment du bouche-à-oreille. Il y a vraiment une demande. On montre vraiment qu'il y a une alternative sur ce sujet. Je pense que c'est un vrai virage que veulent prendre les consommateurs. C'est vrai que l'environnement est un sujet très fort. Je pense que les bidons plastique qui laissent des déchets ou qu'on est obligé de recycler, ça énerve tout le monde. On a tous des poubelles de plastiques gigantesques. On est les seuls à offrir une véritable alternative sans déchet, sans plastique.