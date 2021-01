La Nouvelle Eco - La librairie La Louve à St Sever : la petite sœur de Caractères est déjà un succès

L’ambiance est chaleureuse à La Louve à St Sever : le bois du pin des Landes est très présent, des fresques de l’illustrateur landais Jean Harambat sont mises en avant, des espaces ont été créés comme la petite scène. On retrouve l’atmosphère de Caractères de Mont de Marsan. Et pour cause : la Louve est sa petite sœur, pour reprendre la comparaison d’Anthony Clément. Le gérant de la librairie montoise s’est lancé dans un nouveau projet, une nouvelle librairie cette fois à St Sever, qui a « les traits de Caractères, la librairie Café Social Club de Mont de Marsan, c’est-à-dire un lieu hybride, pas seulement une librairie généraliste, indépendante, mais aussi un café et un espace scénique pour les rencontres ». La Louve suit le même chemin, mais avec l’objectif d’avoir une action sur le territoire qui lui est propre.

Interview d’Antony Clément dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Le nom de La Louve est en référence à l’équipe. Anthony Clément s’est entouré de deux femmes : Aurore Pourny et Andréa Brandao. La première est déjà cadre à Caractères. La seconde, originaire du territoire, est une ancienne stagiaire de la librairie montoise, qui s’est bien formée en 15 ans en passant par exemple chez Mollat à Bordeaux – une référence chez les indépendants. La Louve, explique Anthony Clément, c’est aussi cet esprit de fécondité, pour faire naitre des énergies.

Un succès dès l’ouverture

Le désir de lecture est important sur St Sever et sa communauté de communes. Le gérant a depuis ses débuts une profonde réflexion sur la place du livre. L’objectif dès le départ pour Anthony Clément, quand il a repris Caractères à Mont de Marsan, est d’emmener le livre là où il est moins présent, à travers des actions comme des rencontres avec les auteurs.

L’ouverture de La Louve devait avoir lieu le 30 octobre, mais le deuxième confinement est annoncé. Alors, l’ouverture s’est faite sans pouvoir accueillir la clientèle, simplement avec le principe du « click and collect ». Cela a créé une forme de frustration pour les lecteurs, qui ont pu quand même récupérer leurs livres. Et quand ils ont pu entrer dans la boutique en décembre, ils sont venus « en masse ».

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.