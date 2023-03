La Nouvelle Éco : la librairie-papèterie Lavigne à Montbrison s'agrandit et double sa surface !

Le rayon manga prend notamment beaucoup plus d'ampleur. (Image d'illustration)

"C'est une aubaine!" s'enthousiasme Isabelle Lavigne, la libraire sur France Bleu Saint-Étienne Loire vendredi 3 mars. Elle a pu multiplier par deux la surface de son commerce, qui fait depuis mercredi 1er mars 221m² en centre-ville de Montbrison, sans déménager. La librairie-papèterie Lavigne a désormais suffisamment d'espace pour offrir aux jeunes un immense rayon manga.

370.000 euros d'investissements

"Avant on avait 5m de linéaire pour les mangas" se souvient la patronne, qui décrit des adolescents entassés dans ce petit rayon. Désormais, "ils ont tout l'espace pour s'exprimer" sourit-elle. Elle a dû adapter sa gestion des stocks, car on n'achète pas des mangas comme on achète des romans. "Les jeunes achètent souvent plusieurs tomes d'une série. Par exemple mercredi pour l'ouverture, un jeune a acheté la série complète. Il est reparti avec 40 tomes."

4 employés supplémentaires

Qui dit agrandissement dit aussi nouvelles embauches : elle a recruté 4 personnes pour suivre le rythme. Un gros investissement pour la libraire, qui a aussi dépensé 370.000 euros pour convertir les bureaux vides à l'arrière de sa boutique. Désormais, le local est traversant : il va de la rue Tupinerie à la rue Laprade, avec des vitrines rue Précomtal également.