La nouvelle éco : les collectivités locales soutiennent Railcoop et la ligne de train Lyon-Bordeaux

La ligne de train ralliant Bordeaux et Lyon en passant par Limoges suscite de plus en plus d'intérêt. Après le succès auprès de 7 000 sociétaires et 1,5 million d'euros récolté, les collectivités locales de Haute-Vienne veulent aussi soutenir le projet de la coopérative Railcoop. .